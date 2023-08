Almere City maakt prachtige tiki-taka-goal, maar verliest ook tweede duel

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 21:57 • Sam Vreeswijk

Fortuna Sittard heeft zijn eerste overwinning van dit Eredivisie-seizoen geboekt. In eigen huis was de ploeg van trainer Danny Buijs met 2-1 te sterk voor Almere City FC. Door een eigen doelpunt van Hamdi Akujobi en een treffer van Loreintz Rosier kwamen de Limburgers op 2-0, waarna Thomas Robinet nog voor rust iets terugdeed. In de tweede helft werd er niet meer gescoord. Almere verloor daarmee ook zijn tweede Eredivisie-duel.

Fortuna speelde vorig weekend knap met 0-0 gelijk bij Feyenoord. Buijs besloot om zaterdagavond tegen Almere dezelfde elf namen te laten starten. Almere begon het seizoen juist een stuk minder voortvarend: het verloor in eigen huis met 1-4 van FC Twente. Mede daardoor startten er drie andere spelers tegen Fortuna. Joey Jacobs verving de geschorste Damian van Bruggen, Lance Duijvestijn speelde in plaats van Jochem Ritmeester van de Kamp en Rajiv van La Parra kreeg de voorkeur boven Pascu.

Al na ruim zeven minuten kwam Fortuna op 1-0. Een lange inworp werd verlengd door Paul Gladon, waarna Akujobi de bal ongelukkig in eigen doel schoot. Almere had het lastig, zag doelman Nordin Bakker redding brengen op inzetten van Iñigo Córdoba en Tijjani Noslin, maar kwam even later toch op een 2-0 achterstand: Rosier kopte binnen uit een hoekschop. Langzaam maar zeker kroop Almere iets meer uit de schulp, en na ruim een half uur zorgde Robinet na een prachtige tiki-taka-aanval voor de 2-1.

Na de rust kreeg Gladon een goede mogelijkheid om voor de 3-1 te zorgen, maar hij raakte de bal verkeerd. Daarna werd het gevaar van de kant van Almere steeds groter: Van La Parra, Duijvestijn en Anthony Limbombe probeerden het allemaal, maar zagen doelman Ivor Pandur redding brengen. Ook Akujobi, die de bal naast punterde, had het geluk niet aan zijn zijde. Fortuna, dat zelf in de slotfase ook kansen had om verder uit te lopen, trok de zege vervolgens over de streep.