Miljoenenaankoop van AC Milan moet spitspositie invullen bij Fortuna Sittard

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 07:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:12

Marko Lazetic is in beeld om de spitspositie in te vullen bij Fortuna Sittard, zo meldt onder meer Voetbal International. De Serviër staat op de nominatie om verhuurd te worden en mag van de Italiaanse topclub vlieguren opdoen in de Eredivisie. Italiaanse media melden dat de onderhandelingen zich in een vergevorderd stadium bevinden.

Lazetic doorliep de jeugdopleiding in zijn geboorteland bij Rode Ster Belgrado, waar hij in 2020 op zestienjarige leeftijd zijn debuut maakte in het eerste elftal. Twee jaar later maakte hij de overstap naar AC Milan. Bij de Rossoneri, die 4,5 miljoen euro overmaakten naar de Servische hoofdstad, lag een vierjarig contract klaar. Op heel veel speeltijd hoefde hij echter nog niet te rekenen.

Lazetic maakte zijn debuut in de Serie A in november vorig jaar tegen Cremonese (0-0). Ook maakte hij eenmaal zijn opwachting in de Coppa Italia tegen Internazionale. In totaal staat de teller daarmee op twee korte invalbeurten en veertien speelminuten. Wel kreeg hij een kampioensmedaille toen Milan vorig jaar op de slotdag van de competitie de Scudetto won.

Het afgelopen half jaar werd Lazetic door Milan verhuurd aan SC Rheindorf Altach. Bij de club uit de hoogste Oostenrijkse voetbalcompetitie kwam hij tot tien wedstrijden, waarvan negen als invaller. Daarin wist hij niet te scoren of een doelpunt te produceren. Lazetic moet bij Fortuna de concurrentiestrijd aangaan met Paul Gladon en Kaj Sierhuis.