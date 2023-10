Almere City dankt Robinet en boekt eerste thuiszege ooit in de Eredivisie

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 20:42 • Sam Vreeswijk

Almere City FC heeft zijn eerste thuiszege ooit in de Eredivisie geboekt. De ploeg van trainer Alex Pastoor won in eigen huis met 1-0 van RKC Waalwijk. De matchwinner was Thomas Robinet, die in de eerste helft voor het enige doelpunt tekende. Door de tweede zege op rij klimt Almere voorlopig naar plek dertien in de Eredivisie. RKC staat voorlopig vijftiende.

Almere boekte vorige week op bezoek bij FC Utrecht zijn eerste Eredivisie-zege ooit, en derhalve was er voor Pastoor geen reden om wijzigingen aan te brengen in zijn basisopstelling. Dat betekende dat Robinet en Rajiv van La Parra, de twee doelpuntenmakers in Stadion Galgenwaard, het opnieuw vanaf de eerste minuut mochten laten zien.

?? RKC komt met een speciaal shirt het veld op in Almere voor hun doelman Etje ?? — ESPN NL (@ESPNnl) October 7, 2023

Bij RKC stonden er twee andere spelers aan de aftrap dan vorig weekend, toen het duel met Ajax bij een 2-3 stand werd gestaakt na een botsing tussen Brian Brobbey en Etienne Vaessen. De doelman, die daarbij bewusteloos raakte en zelfs gereanimeerd werd, is inmiddels weer thuis, maar was uiteraard nog niet in staat om te keepen tegen Almere. Daarom stond Jeroen Houwen onder de lat. Verder werd de geblesseerde Reuven Niemeijer vervangen door David Min. Vanwege de gebeurtenissen rondom Vaessen kwamen de RKC-spelers het veld op met een speciaal T-shirt. Daarop was een foto te zien van de doelman, met daaronder de tekst ‘Beterschap Etje’.

Almere domineerde in de openingsfase, maar lange tijd leverde dat geen grote kansen op. Van La Parra was wel twee keer enigszins dreigend: eerst ging een poging van hem over, even later wist een tegenstander nét te voorkomen dat hij kon uithalen.

Na ruim een half uur was daar alsnog de voorsprong voor de thuisploeg. Na een gemiste kans gaf Sherel Floranus de bal opnieuw laag voor, waarna Robinet voor het lege doel klaarstond om de bal binnen te tikken: 1-0. Vlak voor rust werd ook RKC voor het eerst dreigend. Eerst ging een poging van Yassin Oukili naast via een tegenstander, even later kopte Julian Lelieveld uit een corner net voorlangs.

Ook na rust zorgde Almere voor de meeste dreiging, maar Van La Parra (geblokt), Robinet (ook geblokt) en Stije Resink (redding Houwen) wisten niet te scoren. Aan de andere kant van het veld nam Aaron Meijers de bal na een uur spelen in een keer uit de lucht, maar ook die poging werd geblokt.

In de slotfase ging RKC op jacht naar de gelijkmaker. Het was er enigszins dichtbij via Michiel Kramer en Richonell Margaret, maar beiden kregen de bal niet voorbij doelman Nordin Bakker. Nadat ook invaller Chris Lokesa een kans op de 1-1 had gemist – hij schoot over – kon het feest in Almere losbarsten.