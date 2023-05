Alles lijkt mis te gaan in kampioensduel Dortmund: 0-2 achter en gemiste penalty

Zaterdag, 27 mei 2023 om 16:02 • Sam Vreeswijk

Voor Borussia Dortmund is het mogelijke kampioensduel met FSV Mainz 05 zaterdagmiddag dramatisch begonnen. De ploeg van trainer Edin Terzic kreeg binnen de 25 minuten twee tegendoelpunten en zag Sébastien Haller ook nog een penalty missen. Ondertussen staat Bayern München op een 0-1 voorsprong bij 1. FC Köln, waardoor Der Rekordmeister virtueel kampioen is.

In een kolkend Signal Iduna Park waren de beste kansen in de openingsfase voor Dortmund. Zo schoot Donyell Malen van afstand net naast en werd een volley van Niklas Süle uit een corner gepakt door doelman Finn Dahmen. Na een kwartier was de eerste kans voor Mainz aan de andere kant van het veld wel raak. Andreas Hanche-Olsen kopte een hoekschop binnen: 0-1.

Twee minuten later kreeg Dortmund de uitgelezen mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Dominik Kohr tikte Raphaël Guerreiro aan, waarna de bal na inmenging van de VAR op de stip werd gelegd. Het buitenkansje was echter niet besteed aan Haller, die zijn penalty gestopt zag worden door Dahmen. Tot overmaat van ramp kwam Mainz in de 24ste minuut vervolgens op 0-2, toen Karim Onisiwo een voorzet van Lee Jae-sung binnenkopte.