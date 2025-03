Wil Manchester United dit seizoen nog enigszins het vege lijf redden, zal dat in de Europa League moeten gebeuren. Het werd uitgeschakeld in de nationale bekers en in de Premier League bezetten the Red Devils vooralsnog een beschamende dertiende plek. Weinig reden, dus, voor Manchester Evening News om positieve seizoensbeoordelingen uit te delen.

Het lokale medium maakt van de interlandbreak gebruik om de balans op te maken. “Nationaal kan het seizoen afgeschreven worden, maar Manchester United kan de campagne redden in de Europa League”, luidt de conclusie. In het tweede Europese toernooi wacht een dubbele kwartfinale-ontmoeting met Olympique Lyon, nadat eerder deze maand werd afgerekend met Real Sociedad.

De barre prestaties, eerst onder Erik ten Hag en sinds november vorig jaar onder Rúben Amrorim, geven weinig aanleiding om hoge rapportcijfers uit te delen aan de selectiespelers. Slechts twee spelers blonken tot nu toe uit: Amad Diallo en Bruno Fernandes worden beiden beoordeeld met een 8 uit 10.

Het laagste cijfer is voor Marcus Rashford, de aanvaller die geen vorm vond onder Ten Hag en met Amorim als trainer binnen een mum van tijd uit de selectie werd gezet wegens een gebrek aan inzet. De inmiddels aan Aston Villa-verhuurde Engelsman moet het doen met een 2.

Het een-na-laagste cijfer gaat naar, naast de veelal geblesseerde Mason Mount, Tyrell Malacia. Beide heren krijgen een 3.

“Malacia komt net aan in aanmerking voor een beoordeling. Hij keerde terug van een afwezigheid van 550 dagen, maar werd tijdens vier van zijn vijf basisoptredens in de rust vervangen”, wijst de krant naar een pijnlijke statistiek, alvorens een lichtpuntje in een voor Malacia verder grijs seizoen wordt aangestipt. “Bizar genoeg bewaarde hij zijn beste twee optredens voor de wedstrijden tegen Arsenal.”

Collega-verdediger Matthijs de Ligt komt er iets beter vanaf en krijgt een 5. “Hij liet in de afgelopen periode zijn beste spel zien, na een onstabiel eerste half jaar in het team. Lijkt zekerder in de Europa League dan in de Premier League.”

Joshua Zirkzee leest vergelijkbaar commentaar en krijgt precies dezelfde beoordeling. “Toonde een prijzenswaardig karakter door terug te komen van zijn wissel in de 33ste minuut van de wedstrijd tegen Newcastle United in december. Hij was niet de speler die United nodig had, maar heeft een rol gevonden in Amorims systeem en heeft nut als een van de twee tienen voor de rest van het seizoen.”