Alle genomineerden Bronzen Schilden KKD bekend: Brabantse club hofleverancier

De genomineerden voor de Bronzen Schilden van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend! Vanaf heden kan het publiek stemmen in de categorieën Beste Speler, Beste Talent, Beste Doelman en Beste Trainer. Koploper Willem II is favoriet met nominaties in drie categorieën.

Beste Speler

De genomineerden voor 'Beste Speler' in de Keuken Kampioen Divisie zijn Martijn Kaars (Helmond Sport), Michael Breij (SC Cambuur), Dominik Janosek (NAC Breda) en Jari Vlak (FC Emmen).

Beste Talent

De vier spelers die door de Keuken Kampioen Divisie op basis van statistieken van Opta genomineerd zijn voor het Bronzen Schild voor 'Beste Talent' zijn Antef Tsoungui (FC Dordrecht), Jorg Schreuders (FC Groningen), Ringo Meerveld (Willem II) en Sami Ouaissa (Roda JC).

Beste Keeper

Naast de veldspelers maken ook de keepers kans op een Bronzen Schild. De genomineerden in deze categorie zijn Joshua Smits (Willem II), Jan Hoekstra (FC Emmen), Hidde Jurjus (FC Groningen) en Wouter van der steen (Helmond Sport)

Beste Trainer

De genomineerden voor 'Beste Trainer' in de eerste periode zijn Peter Maes (Willem II), Henk de Jong (SC Cambuur), Jean-Paul van Gastel (NAC Breda) en Darije Kalezic (ADO Den Haag)

Stemmen kan tot uiterlijk a.s. dinsdag 19 december 17:00 uur. Met het stemmen maak je tevens kans op een officiële Keuken Kampioen Divisie-wedstrijdbal. De winnaars van de Bronzen Kampioensschilden worden op vrijdagavond 22 december tijdens de uitzending van ‘Voetbal op Vrijdag’ op ESPN bekendgemaakt!

