Alfred Schreuder gaat definitief uitdaging aan in Verenigde Arabische Emiraten

Zaterdag, 27 mei 2023 om 21:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:00

Alfred Schreuder is definitief de nieuwe hoofdtrainer van Al-Ain, zo bevestigt de club uit de Verenigde Arabische Emiraten zaterdag. De vijftigjarige Schreuder wordt aldaar de opvolger van Sergiy Rebrov en neemt Carlo l'Ami mee als keeperstrainer. Ook zijn broer Bart Schreuder en Erwin Koenis, een videoanalist van Ajax, gaan deel uitmaken van zijn staf. Afgelopen week werd bekend dat Alfred Schreuder zo goed als rond was met Al-Ain

Schreuder was sinds zijn ontslag bij Ajax eind januari clubloos. De oefenmeester leek begin dit jaar hard op weg naar een nieuw dienstverband bij Club Brugge, dat uiteindelijk niet in zee ging met Schreuder. Algemeen directeur Vincent Mannaert maakte bekend dat de aanvullende eisen van de trainer reden waren voor de Belgen om verder te kijken. Ook was hij nadrukkelijk in beeld als manager van Leeds United. Schreuder werd in april daarnaast nog kortstondig gelinkt aan het trainerschap bij het Griekse Olympiacos Piraeus.

De trainer kiest nu dus voor een avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten. Schreuder geldt als opvolger van Rebrov, die op het punt staat de nieuwe bondscoach van Oekraïne te worden. Rebrov stond sinds juni 2021 aan het roer bij de Arabische topclub. Schreuder neemt L'Ami mee als keeperstrainer. De twee werkten in het recente verleden naar tevredenheid met elkaar samen bij Club Brugge en Ajax. Koenis, een videoanalist van Ajax, en zijn broer Bart Schreuder gaan eveneens deel uitmaken van zijn staf.

Het is zeker niet het eerste buitenlandse avontuur van Schreuder. Naast Brugge was hij ook eindverantwoordelijke bij TSG Hoffenheim en assistent-trainer van Ronald Koeman bij Barcelona. Na zijn dienstverband in Catalonië ging Schreuder aan de slag bij Brugge, waarmee hij in 2022 kampioen van België werd. Het leverde concrete interesse van Ajax op. In Amsterdam strandde het huwelijk tussen club en trainer eerder dit seizoen na de tegenvallende resultaten.