Alex Kroes staat te boek als zuinig: ‘Ging om een bedrag van 150 euro’

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 16:29 • Jan Hoeksema • Laatste update: 17:19

Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles, is goed te spreken over Alex Kroes. De twee werkten jarenlang samen bij de club uit Deventer en Van Dop denkt dat de aanstaand algemeen directeur van Ajax de Amsterdammers weer terug naar de top van het Nederlands voetbal kan leiden. De oud-collega van Kroes denkt dat laatstgenoemde daarbij wel op de centjes gaat letten.

"Alex was ook wel een jongen die echt op de knip zat, dat mag je best weten", vertelt de directeur van Go Ahead in gesprek met Ajax Showtime. "Laatst stond dat ook nog in een artikel van het Financieel Dagblad, waarbij het ging over de transfer van Jacob Mulenga."

Bij die deal wilde Kroes niet te veel betalen, vertelt Van Dop. "Het ging om een verschil van 150 euro per maand. We speelden toen nog wel in de Keuken Kampioen Divisie. Hij wilde dat laten afschieten, omdat hij zei: 'Dit is voor mij het maximale, klaar'."

De zuinige houding van Kroes kan ook gaan doorwerken in de organisatie bij Ajax, stelt de directeur van Go Ahead. "Stel er zitten nu vijftien man op media, dan kan hij zeggen dat dat ook met tien man kan. Dat ligt ook absoluut in zijn aard."

"Kroes heeft er echt een bloedhekel aan om één euro extra of één euro te veel uit te geven", gaat Van Dop verder. "Als dat betekent dat de organisatie te hoog in elkaar zit, dan zal hij daar ook naar gaan kijken, laat ik het zo maar even netjes zeggen."

Startmoment Kroes

Ondertussen heerst in Amsterdam de vraag wanneer Kroes daadwerkelijk kan beginnen in de Johan Cruijff ArenA. Als Ajax de regels van het concurrentiebeding volgt, mag de algemeen directeur pas halverwege maart aantreden.

De Telegraaf meldde echter eerder deze maand dat Michael van Praag en Louis van Gaal namens Ajax contact hebben gezocht met AZ. De RvC-leden willen met de Alkmaarders een overeenkomst sluiten, waarbij Kroes in ruil voor een Amsterdamse tegenprestatie alsnog eerder kan beginnen bij Ajax.