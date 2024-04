Alex Kroes schetst één scenario waarin hij alsnog gaat vertrekken bij Ajax

Mocht Alex Kroes schuldig bevonden worden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), dan stapt hij zelf op. Dat heeft de kersvers titulair technisch directeur van Ajax hoogstpersoonlijk aangegeven tijdens het crisisberaad dat donderdagavond plaatsvond.

Eerder op die dag kwam naar buiten dat Ajax Kroes weer terug in de organisatie opnam. Eerder werd de als algemeen directeur aangestelde Kroes geschorst vanwege zijn vermeende handelen met voorkennis.

Ajax bracht echter naar buiten dat het een functiewijziging door liet voeren en dat Kroes dus terug zou keren in dienst van de Amsterdammers. Kroes is derhalve niet langer de algemeen directeur, maar draagt nu de titel van titulair technisch directeur.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In het persbericht liet Ajax wel een belangrijke kanttekening opnemen. "Mocht op enig moment door een daartoe bevoegde autoriteit worden vastgesteld dat sprake is van een ernstige overtreding van de regels omtrent handel met voorwetenschap, dan zal de Raad van Commissarissen ook de positie van Kroes als titulair technisch directeur heroverwegen."

Dat lijkt echter niet nodig, zo bevestigt Kroes nu zelf tijdens het crisisberaad. De AFM heeft de zaak in behandeling, maar een uitspraak daarvan kan lang op zich laten wachten. RvC-voorzitter Michael van Praag repte al over een termijn van zes tot achttien maanden voordat dat onderzoek uitkomst biedt.

Kroes aanvaardt echter zijn ontslag, mocht hij schuldig bevonden worden van het handelen met voorkennis. "Ik heb het zelf voorgesteld. Vanaf minuut één heb ik gezegd: als de AFM vindt dat ik een ernstig strafbaar feit gepleegd heb, dan neem ik alle consequenties", aldus Kroes tegenover ESPN.

"Mensen hoeven voor mij niet te liegen en niet te bedriegen. Ik weet wat ik op dat moment gedaan heb. Als ik dat terug kon draaien, dan had ik op 26 juli niet die aandelen gekocht. Maar mensen die zeggen dat het voorwetenschappelijk is, strafbaar is: laat de AFM dat alsjeblieft bepalen. Ik heb alle details rondom mijn persoon bij hen neergelegd, daar wacht ik rustig op. Gelukkig kan ik gewoon aan het werk", vertelt de opgeluchte Kroes.

De aandelen zijn nog altijd in zijn bezit, erkent Kroes. "Die heb ik bewust nog”, lacht hij. “Ik durf er helemaal niks mee te doen. Ik begrijp de vraag, en de grap ook bijna. Maar het was voor mij even geen grapje het afgelopen maandje. Ik heb die dingen gekocht een keer en ik wil ze heel lang behouden. Voor mijn kinderen, omdat ze hetzelfde gevoel bij deze club hebben als ik."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties