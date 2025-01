Alex Kroes krijgt speciaal verzoek van Francesco Farioli bij Ajax: ‘Dat ga ik ook doen’

Alex Kroes is maandagavond bij Rondo op Ziggo Sport ingegaan op zijn relatie met trainer Francesco Farioli. De technisch directeur van Ajax geeft aan dat hij veel contact heeft met de Italiaan, die zeer betrokken is bij de club. De twee zijn het volgens Kroes over 85 procent van de dingen eens en kunnen bovendien goed discussiëren over meningsverschillen.

Kroes krijgt de vraag van presentator Wytse van der Goot hoe dicht hij op de ploeg zit bij Ajax. “Nou, dat is wel grappig”, reageert de technisch directeur. “Ik ben niet de td die elke training bekijkt, af en toe doe ik dat wel eens.”

“Laatst hadden we een evaluatiegesprek met de stafleden en de trainer. Die zei juist: ‘Ik vind het wel fijn als je wat vaker bij de training komt kijken’.” Kroes geeft daarna aan dat hij met het verzoek van Farioli aan de slag gaat.

“Dat ga ik ook doen, want ook ik moet elke dag beter worden en bijdragen aan het proces”, vertelt hij met een glimlach. “Ik weet echt heel goed wat er in de hoofden van de spelers en de staf leeft. Ik praat veel met ze, want uiteindelijk is mijn taak om de rust te houden in de visie en ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant opstaan.”

Youri Mulder, die bij Schalke 04 tijdelijk de taken van technisch directeur op zich neemt, geeft aan dat hij zelfs bij elke training van de ploeg van Kees van Wonderen aanwezig is. “Maar dat zit hem ook een beetje in de club en in welke situatie je zit.”

Voorafgaand aan de uitzending van Rondo klonken zoals altijd geluiden met de vraag of Kroes zich tijdens de winterse transferperiode wel met andere zaken dan Ajax bezig moet houden. Echter barst het deze maand nog niet van de transfers, beaamt ook Kroes.

“Misschien is het wel een keer goed voor de voetballerij dat die winterwindow niet zo’n gekkenhuis is. Elke club is altijd wel op zoek naar versterkingen voor een paar posities, maar je moet het allemaal goed zien te managen. Ik denk niet dat het slecht is dat er nog geen honderden transfers zijn geweest”, besluit Kroes.