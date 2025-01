Alex Kroes is het mikpunt in rake column: 'De geschiedenis herhaalt zich bij Ajax'

Alex Kroes heeft zijn belofte als ‘redder van Ajax’ nog niet echt waargemaakt, zo concludeert Sjoerd Mossou in zijn column namens het Algemeen Dagblad. De journalist is behoorlijk kritisch op de technisch directeur van Ajax.

Mossou zoomt in op de bijdrage van Kroes aan het boek ‘Ajax in crisis’ van schrijver Menno de Galan. “Veruit het opvallendst aan het boek was de rol van Kroes, destijds nog op het nippertje afgevallen voor een beleidsfunctie bij de club. Kroes spreekt vrijuit en wordt een paar keer uitgebreid geciteerd.”

Kroes haalde in het boek van De Galan vooral uit naar Sven Mislintat. Zo noemde hij de Duitser een ‘meesteroplichter’ en ‘charmante zwendelaar’. Ook bekritiseerde Kroes het aankoopbeleid van Ajax in de zomer van 2023.

“In het licht van het heden zijn het grappige citaten”, aldus Mossou. “Kroes is van een boze supporter alsnog zélf achter het stuur beland bij Ajax. Dat blijkt toch ietsje ingewikkelder dan gedacht: het transferbeleid van de nieuwe technisch directeur houdt, laten we het voorzichtig stellen, nog niet echt over.”

Mossou smult van de transfer van Youri Regeer. “Een rechtsback? Ironisch genoeg lichtte Kroes laatst de terugkoopoptie in het contract van Youri Regeer, een constructie die door ‘meesteroplichter’ Mislintat was bedongen.”

De journalist ziet dat de geschiedenis zich herhaalt in Amsterdam. Kroes werd net als Mislintat met veel bombarie gepresenteerd, maar zijn daden vallen tot dusver tegen. “Kroes bleek eerst een cowboy te zijn die roekeloos in aandelen handelde, daarna kwam hij er zelf achter dat het allemaal best wel moeilijk is. Aan wal hoorde Kroes duidelijk tot de beste stuurlui. Nu nog op zee.”

Collega-journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad publiceerde dinsdagochtend al een zorgwekkende analyse over Ajax. De clubwatcher sprak zelfs over ontploffingsgevaar in de Johan Cruijff ArenA, nu de verhoudingen tussen trainer Francesco Farioli en Kroes op scherp staan.