‘Alex Kroes ging bij Ajax als een olifant door een porseleinkast’

In de nieuwste aflevering van de podcast KieftJansenEgmondGijp gaan de heren in op de uiterst onrustige week van Ajax. In de competitie werd een ontluisterende nederlaag geleden tegen aartsrivaal Feyenoord (6-0) en eerder in de week werd nieuwbakken algemeen directeur Alex Kroes geschorst wegens handel met voorwetenschap.

Vorige week schorste de Raad van Commissarissen van Ajax de nieuwe directeur nadat het lucht kreeg van diens aandelen in de club. Kroes werd officieel aangekondigd als nieuwe algemeen directeur en directievoorzitter op 2 augustus 2023, een week eerder had hij ruim 17.000 aandelen gekocht. Nadat externe juridische hulp werd ingeschakeld bleek het zeer waarschijnlijk dat Kroes gehandeld had met voorwetenschap, wat een strafbaar feit is. Ajax was direct voornemens de samenwerking te beëindigen.

Het nieuws uit Amsterdam is ook bij de vier tafelgasten onderwerp van gesprek. Wim Kieft trapt het onderwerp af: “Het meest ontluisterende beeld wat mij is bijgebleven van afgelopen week is Michael van Praag. Hij was echt ontdaan om het nieuws en ik snap het ook wel. De man is een beetje op leeftijd en wordt dan aangesteld om een nieuwe algemeen directeur te vinden, met Van Gaal erbij. Ze zijn gaan bidden en smeken bij AZ om Kroes en dan is het eindelijk zo ver en dan moet Kroes weer het veld ruimen”, betuigt Kieft zijn medeleven met de voorzitter.

Vervolgens discussiëren de heren over de ernst van het delict. Daarin neemt spelersmakelaar Rob Jansen het voortouw. “Puur juridisch is Kroes terecht geschorst. Het rare aan het verhaal is ook dat Kroes de aandelen in Ajax al in bezit had toen hij bij AZ en Go Ahead Eagles werkte. Daarmee overtrad hij al de regels van de KNVB. Maar ze waren er wel heel snel bij om hem te straffen, terwijl het bij Sven Mislintat en Maurits Hendriks langer heeft geduurd." Inmiddels heeft Mike Verweij in de Kick-Off van De Telegraaf laten weten dat de KNVB daarvoor geen individuen straft.

“Ik kreeg ook wel de indruk dat ze een beetje blij waren dat hij weg was. Ik denk dat er stromingen zijn binnen de club die bij het vertrek van Kroes denken ‘het komt me ook wel uit’. Een deel van de RvC zeker, alleen Van Praag denkt nog wel in het belang van de club”, deelt Jansen zijn gevoel.

Met het laatste zinnetje van Jansen is Michel van Egmond het allerminst eens. “Hou toch op joh. Die Michael (van Praag, red.) kon niet wachten om de guillotine te laten vallen. Die verslaggever vroeg nog of er een weg terug was: ‘Nee, absoluut geen weg terug.’”

Binnen de club liggen twee geledingen op ramkoers, zo meldde De Telegraaf vrijdag. Een meerderheid van de bestuursraad stemde namelijk in om Kroes terug te halen. Dit is tegen het zere been van de RvC aan, daar laatstgenoemde mikt op een definitieve breuk.