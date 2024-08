Alex Kroes bij Ajax onder vuur: 'Dit kan gewoon niet, het is pure kapitaalvernietiging!'

Valentijn Driessen begrijpt niets van Alex Kroes. De technisch directeur van Ajax zette de afgelopen maand zijn zinnen op de komst van Wout Weghorst, die donderdag officieel werd gepresenteerd. Mocht Ajax er in de slotdagen van de transferwindow niet in slagen om Chuba Akpom van de hand te doen, zit trainer Francesco Farioli met een luxeprobleem.

Akpom begon het seizoen bij Ajax als eerste spits, maar mag inmiddels uitkijken naar een nieuwe club. De kans is aanwezig dat de Amsterdammers hem zo laat in de window niet meer weten te slijten. Akpom moet in de pikorde dan plaatsnemen achter Weghorst en Brian Brobbey, terwijl de jonge Julian Rijkhoff ook nog een optie is in de spits.

Driessen kan er met zijn hoofd niet bij dat Ajax heeft besloten om Weghorst in te lijven. “Dit kan gewoon niet, je moet gewoon een duidelijk beleid hebben”, begint hij in de Kick-Off Podcast van De Telegraaf. “Zeker met een speler als Brobbey uit de eigen jeugdopleiding.”

“Je ziet het bij Feyenoord met Geertruida, die pakken 25 miljoen op een speler met een contract voor tien maanden. Brobbey wordt niet beter als Weghorst in de selectie rondloopt. Helemaal niet met de persoonlijkheid van Weghorst.”

De journalist denkt dat de transfer van Weghorst uiteindelijk niet goed is voor Brobbey én voor Ajax. “Het is pure kapitaalvernietiging waar ze mee bezig zijn! Ik denk dat dat ook de reden is dat niemand eigenlijk weet waarom Ajax bij Weghorst terecht is gekomen, terwijl er heel veel andere posities zijn die Ajax beter zou moeten invullen.”

“De minste zorg was eigenlijk de spitspositie”, vervolgt Driessen. “Daarachter had je Akpom, dat was eigenlijk best wel een aardige combinatie. Brobbey moest alleen wel fitter worden en meer scoren, maar hij deed het vorig seizoen best wel aardig. Dan denk ik: wat is de gedachte achter het inlijven van Weghorst?

Kroes zei donderdagavond in een interview bij Ziggo Sport dat het de bedoeling is dat er slechts één spits in de basis gaat starten. “Dan heb je drie ontevreden spitsen. Dan heb je wel concurrentie, maar daar wordt Ajax niet beter van. Mocht Brobbey Weghorst op de bank houden, dan heb je onrust te pakken. Dat is een groter probleem dan Brobbey op de bank”, aldus Driessen.