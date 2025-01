Al-Nassr wil na Durán nog een Premier League-aanvaller en biedt 65 miljoen euro

Al-Nassr wil opnieuw een grote slag slaan op de transfermarkt. Nadat de Saudi's er al in slaagden Jhon Durán te overtuigen van een winterse overstap, hoopt de club ook met Kaoru Mitoma aan de haal te gaan.

Al-Nassr bereikte deze week een persoonlijk akkoord met zowel Victor Boniface als Durán, en ook was de club eruit met de clubs van die spelers: Bayer Leverkusen en Aston Villa. De keuze viel op Durán, en nu moet ook Mitoma de stap maken.

Al-Nassr heeft een bod van 65 miljoen euro uitgebracht op de Japanse vleugelspeler, die bij Brighton een contract tot medio 2027 heeft. Brighton heeft het bod afgeslagen, al ligt het voor de hand dat Al-Nassr terugkeert.

Mitoma moet de Saudische club wat meer opties op de flanken geven en geldt als toptarget voor de clubleiding. De 27-jarige Mitoma speelt sinds de zomer van 2021 voor Brighton, dat hem in zijn eerste seizoen verhuurde aan Union Sint-Gillis.

In het seizoen 2022/23 ontpopte Mitoma zich tot één van de steraanvallers van Brighton met tien goals en acht assists. Vorig seizoen gooide blessureleed roet in het eten en kwam hij tot slechts negentien Premier League-duels.

Dit seizoen is Mitoma weer helemaal terug. De rechtspoot uit Kawasaki kwam dit seizoen in ieder Premier League-duel in actie en kan met vijf goals en drie assists goede cijfers overleggen. Mitoma is vrijwel altijd verzekerd van een basisplaats onder manager Fabian Hürzeler.

Durán kost Al-Nassr 77 miljoen euro exclusief bonussen en ondergaat donderdag de medische keuring bij de club uit Riyad. Een vergelijkbaar bedrag lijkt nodig om Mitoma los te weken bij Brighton.