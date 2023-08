Al-Nassr voltooit transfer: na Cristiano Ronaldo arriveert volgende superster

Sadio Mané is de volgende topspeler die de Europese velden verlaat voor een avontuur in Saudi-Arabië. De Senegalees tekent bij Al-Nassr en wordt ploeggenoot van onder meer Cristiano Ronaldo. Mané komt over van Bayern München, waar hij slechts één seizoen onder contract stond. Het huwelijk tussen der Rekordmeister en Mané werd nooit een succes.

De transfer van Mané naar Al-Nassr zat er al even aan te komen. Zo meldde The Athletic dat de Saudi's hun interesse toonden nadat duidelijk werd dat hij mocht vertrekken bij Bayern. Nu trekt Mané dus naar Al-Nassr, waar hij volgens Sky Sports veertig miljoen euro netto per seizoen gaat verdienen. De tweevoudig Afrikaans voetballer van het jaar levert Bayern een slordige 28 miljoen euro op. Mané is na Marcelo Brozovic (Internazionale), Alex Telles (Manchester United) en Seko Fofana (RC Lens) de vierde zomerversterking voor de club. Ronaldo meldde zich afgelopen winter al in Riyad.

Mané maakte afgelopen zomer de overstap van Liverpool naar Bayern München. Namens der Rekordmeister maakte hij 12 doelpunten in 32 wedstrijden, terwijl hij ook nog 6 doelpunten voorbereidde. De 97-voudig international van Senegal kampte aan het begin van het seizoen met een kuitbeenblessure, waardoor hij een aanzienlijk deel van de voetbaljaargang en tevens het WK in Qatar moest missen. Daarnaast kreeg Mané in april een disciplinaire schorsing en een boete van der Rekordmeister, nadat hij teamgenoot Leroy Sané had geslagen.

Bayern-trainer Thomas Tuchel ging enkele weken geleden in op een mogelijk vertrek van zijn aanvaller. "Hij heeft een contract en wil graag bij de club blijven. Wij respecteren dat, maar het is pas de eerste trainingsdag en er kan een hoop gebeuren in het voetbal. De concurrentie op zijn positie is extreem. We zitten in een situatie die het voor Sadio heel lastig maakt", vertelde de 49-jarige trainer. "De speler is zich daar zelf ook bewust van. Ik weet zijn mening en hij weet de mening van de club en mijzelf." Nu is het dus definitief tot een breuk gekomen.