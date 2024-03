Akpom gidst matig Ajax met dubbelslag naar moeizame zege in Zwolle

Ajax heeft de wedstrijd met PEC Zwolle ternauwernood winnend besloten: 1-3. De grote man aan de kant van de Amsterdammers was Chuba Akpom, die twee treffers noteerde. Er leek na 25 minuten en een 0-2 tussenstand geen vuiltje aan de lucht voor de Amsterdammers, maar in het vervolg van de wedstrijd werd een zwak Ajax compleet overlopen door de thuisploeg.

Ajax trad in Zwolle aan in een verrassende 3-4-3-formatie. Daarbij vormde Sivert Mannsverk met Jorrel Hato en Devyne Rensch de achterhoede en fungeerden Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson als wingbacks. Voorin keerde Steven Bergwijn terug in de basis. De voorhoede werd gecompleteerd door Chuba Akpom en Mika Godts.

Hlynsson zette de bezoekers vroeg in de wedstrijd op voorsprong, hoewel de aandacht bij het doelpunt vooral uitging naar Tahirovic. Met een zeer leep balletje bediende de Bosniër zijn collega op heerlijke wijze. De IJslander rondde met de linkervoet beheerst af: 0-1.

PEC Zwolle kreeg al vlug na de openingstreffer de mogelijkheid om de stand weer gelijk te trekken. Reijnders kon na uitglijden van Rensch recht op doelman Diant Ramaj aflopen, maar treuzelde bij het afronden. De snel teruggesprintte Rensch ontfutselde Reijnders de bal en herstelde zo zijn fout.

Steven Bergwijn kreeg na ruim twintig minuten spelen een grote kans op een verdubbeling van de marge. Na een strakke pass van Van den Boomen kon de aanvoerder, waarna de dwarrelende bal door Thomas Lam uit de doelmond werd gekopt.

Een minuut later was het wél raak voor de Amsterdammers. Na een prima actie en dito steekpass van Godts rondde Akpom, na een lichte touché van Sam Kersten, af: 0-2. Na die treffer ging PEC allesbehalve bij de pakken neerzitten.

Integendeel, zelfs. De Zwollenaren trapten flink het gaspedaal in en vergaten te profiteren van een grabbelende Diant Ramaj. Kort daarna redde de Duitse doelman wel uitstekend, ditmaal op een afstandspoging van Lam. Bram van Polen noteerde vlak voor het rustsignaal misschien wel de grootste kans van Zwolle. Na een voorzet vanaf de rechterkant stond de aanvoerder helemaal vrij, maar vloog zijn inzet van dichtbij ver over.

De kansen stapelden zich in het tweede bedrijf vrolijk op voor de thuisploeg. Odysseus Velanas was de man die de nodige kansen om zeep hielp. Een eerste mogelijkheid verkwanselde hij door de bal op zelfzuchtige wijze hoog over te schieten, waarna bij de Griek bij een tweede poging vertwijfeling toesloeg.

Bij Ajax ontsproot al het gevaar van Godts. De jonge Belg legde de bal drie keer gevaarlijk voor, maar het leidde niet tot een doelpunt. Bergwijn kwam nog het dichtste bij, maar hij hij wist de bal niet te promoveren tot doelpunt. Een grote kans voor Akpom volgde iets later. Na goed drukzetten van de Engelsman kon hij zelf afmaken, maar zijn inzet vloog rakelings naast de linkerpaal.

Dat zou Ajax duur komen te staan. Invaller Filip Krastev was de gevierde man. Na een prima individuele actie kapte de Bulgaar de inglijdende Tahirovic uit, waarna hij matig maar voldoende inschoot: 1-2. Een andere invaller, Silvester van der Water, dacht kort daarna de 2-2 te noteren. Nadat Lennart Thy zijn harde schot gekeerd zag worden door Ramaj, prikte Van der Water in de rebound binnen. Hij deed dat echter vanuit buitenspelpositie: geen doelpunt.

Ajax profiteerde optimaal en legde de wedstrijd in het slot. Na een schitterende lange bal van Tahirovic trok invaller Anton Gaaei de bal voor. Akpom stond in de zestien klaar om het leer binnen te tikken: 1-3. Bram van Polen dacht in de slotfase nog de 2-3 te noteren, maar wederom werd bij het Zwolse doelpunt buitenspel geconstateerd.

