Ajax zorgt voor gefronste wenkbrauwen met kritisch stukje tekst over Conceição

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 13:50 • Jan Hoeksema • Laatste update: 14:18

De communicatie-afdeling van Ajax had ogenschijnlijk een off-day donderdag. Op die dag werd nieuwe buitenspeler Carlos Forbs gepresenteerd, maar daarbij ging het tot twee keer toe mis voor de Amsterdammers. Zo werd er onder het presentatiebericht van Forbs een stuk tekst geschreven over Francisco Conceição, dat niet uitermate positief sprak over laatstgenoemde. Daarnaast werd een tweet met een link geplaatst. Een oplettende volger registreerde vervolgens het domein.

Donderdag maakte Ajax bekend dat het Forbs over heeft genomen van Manchester City. Het bericht over deze transfer ging gepaard met een stukje tekst over Conceição. "De toekomst van Francisco Conceição bij Ajax is nog onzeker", stond er op de clubwebsite te lezen. "In het teleurstellende seizoen 2022/23 was het niet gemakkelijk om een goede indruk in het eerste elftal achter te laten. Met slechts één doelpunt moet 'Chico' werken aan zijn scorend vermogen." Het is opmerkelijk te noemen dat de club zo over een eigen speler schrijft. Niet veel later werd het bericht dan ook aangepast.

Ligt het aan mij of is dit een heel apart opiniërend stukje vanuit Ajax media? pic.twitter.com/tr6uPWvDoN — Cas (@cas919_) August 3, 2023

Ook werd er die dag een bericht geplaatst op het Twitter-account van Ajax. In deze tweet stond onbedoeld een link naar een website. Deze site werd vervolgens overgenomen door een volger, die er een foto van ex-Ajacied Hakim Ziyech op plaatste, gepaard met de tekst 'Er is maar één tovenaar van Amsterdam, breng Ziyech terug'. Zodra Ajax lucht kreeg van de website, werd de tweet met de link verwijderd.

Haha. Ajax had niet door dat .mov nu ook een werkende domeinextensie is toen ze de tweet over Carlos Borges plaatsten. Een oplettende volger registreerde het domein. Inmiddels is de tweet verwijderd ??pic.twitter.com/BRnIHxeJRj — Daniël Verlaan (@danielverlaan) August 4, 2023

De communicatie-afdeling van Ajax wordt veelal geprezen. Omtrent de wedstrijden die de Amsterdammers in het seizoen 2018/19 in de Champions League speelden werden indrukwekkende filmpjes geplaatst, die goed in de smaak vielen bij veel supporters. Ook dit seizoen weten de Amsterdammes wel raad met hun sociale media. Zo werd vrijdag het derde tenue voor komend seizoen gepresenteerd met een bijzonder filmpje, waarin onder meer Jari Litmanen en Klaas-Jan Huntelaar een rol in speelden.