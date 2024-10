Ajax wil graag verlengen met talent, maar salariseisen vormen struikelblok

Rayane Bounida is mogelijk bezig aan zijn laatste seizoen in het shirt van Ajax. Het achttienjarige talent heeft een aflopend contract, dat Ajax volgens Voetbal International graag wil verlengen. Het is echter zeer de vraag of beide partijen tot een akkoord gaan komen.

Bounida is momenteel actief bij Ajax Onder 19. Daar wordt de middenvelder annex aanvaller gezien als één van de uitblinkers.

Dit seizoen was Bounida tot dusver al goed voor zes goals in zeven officiële wedstrijden. Zaterdag opende hij tegen AZ Onder 19 nog de score, in een duel dat Ajax Onder 19 uiteindelijk met 2-1 verloor.

Bounida lijkt op z’n plek in Amsterdam, maar medio 2025 loopt zijn contract af. Ajax zou die verbintenis graag willen verlengen.

Toen de Belg in 2022 de overstap van RSC Anderlecht naar Ajax maakte, gaven de Amsterdammers hem een voor Ajax-begrippen hoog salaris. Op dat moment verkeerde Ajax nog in een succesvolle periode.

Inmiddels zijn de prestaties van de club flink achteruitgegaan en is er veel geld uitgegeven. Dat heeft ertoe geleid dat Ajax niet meer wil voldoen aan de salariseisen die Bounida heeft ten aanzien van een eventuele contractverlenging, weet Voetbal International.

Het lijkt er nu op dat Bounida water bij de wijn moet doen met betrekking tot zijn salariseisen. Anders is het goed mogelijk dat de viervoudig international van België Onder 19 na dit seizoen transfervrij vertrekt uit de hoofdstad.