‘Ajax wil Braziliaanse middenvelder in de winter naar Amsterdam halen’

Dinsdag, 26 september 2023 om 08:40 • Wessel Antes • Laatste update: 08:41

Ajax wil in de winterse transferwindow een bod uitbrengen op Kauan Santos, zo luiden de berichten in Brazilië. Volgens onder meer journalist Diego Firmino is de negentienjarige middenvelder van Palmeiras in beeld in de Johan Cruijff ArenA. Santos, die nog niet debuteerde in de hoofdmacht van de Braziliaanse club, ligt in het Allianz Parque nog tot januari 2025 vast. Over de hoogte van het mogelijke bod van Ajax schrijft Firmino niets.

Santos speelt zijn wedstrijden momenteel in de CBF Brasileiro U20, waarin de beloftenelftallen van Braziliaanse clubs het tegen elkaar opnemen. Palmeiras staat op dit moment bovenaan in een groep met onder meer Santos, Grêmio en São Paulo FC. Santos, een rechtsbenige centrale middenvelder, speelde tot dusver 32 wedstrijden voor Palmeiras Onder 20, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 2 assists. Met zijn 1,65 m is hij geen lange en fysiek sterke controleur, maar vooral een technisch begaafde spelmaker. Gezien zijn profiel lijkt het erop dat Santos in eerste instantie een versterking voor Jong Ajax zou zijn.

Ajax toonde vorig jaar interesse in twee talenten van Palmeiras, die de Braziliaanse club inmiddels flink wat geld hebben opgeleverd. De negentienjarige aanvaller Giovani verbaasde vriend en vijand door in Qatar te tekenen bij Al-Sadd FC, terwijl de 22-jarige middenvelder deze zomer voor liefst 20 miljoen euro transfereerde naar het Engelse Nottingham Forest. In de Premier League is de Braziliaan een vaste waarde onder manager Steve Cooper.

Indien Santos naar Ajax vertrekt treedt hij in de voetsporen van meerdere spraakmakende landgenoten. Met Wamberto, Maxwell, Leonardo en David Neres gingen meerdere Brazilianen hem voor. Het financieel gezien grootste succesverhaal staat op naam van Antony, die in de zomer van 2020 voor een kleine 16 miljoen euro werd opgepikt bij São Paulo. Na twee seizoenen werd de watervlugge aanvaller als recordverkoop (95 miljoen euro) uitgezwaaid met een transfer naar Manchester United.