Ook Voetbal International maakt melding van de concrete interesse van AS Roma in Devyne Rensch. Volgens het voetbalmagazine hebben de Romeinen zelfs al een bod van vijf miljoen euro neergelegd bij Ajax.

Transferexpert Gianluca di Marzio wist eerder op de maandag te melden dat Roma momenteel erg concreet is voor de talentvolle back. Bovendien weet de journalist wat Ajax voor bedrag verlangt voor het jeugdexponent.

I Giallorossi zouden met een bedrag van tien miljoen euro moeten komen om het contract van Rensch deze winter al af te kopen, schrijft hij namens Sky Sports. Volgens VI is er zelfs een bod van van vijf miljoen op tafel gelegd.

Ajax zou het vermeende bod resoluut van de tafel hebben geveegd. Rensch loopt komende zomer echter uit zijn contract in de Johan Cruijff ArenA en mochten de Amsterdammers nog wat geld willen zien voor het jeugdproduct, is een verkoop in de winter haast noodzakelijk.

Tim van Duijn, clubwatcher namens het sportblad, vraagt zich namelijk af 'hoe realistisch' een contractverlenging van de 21-jarige back is. "Het verschil tussen vraag en aanbod is, met name vanwege de nieuwe financiële realiteit van Ajax, echter groot", aldus de journalist.

Mochten Ajax, Roma en Rensch er inderdaad uitkomen deze winter, willen de hoofdstedelingen een oude bekende terughalen naar de club: Youri Regeer. Het Ajax-jeugdproduct speelt momenteel als middenvelder voor FC Twente, maar kan ook zeker op de rechtsbackpositie uit de voeten.

Ajax verkocht Regeer in de zomer van 2023 'voor een bescheiden bedrag' aan de Tukkers, maar de Amsterdammers hebben een terugkoopclausule. Die bedraagt vijf miljoen euro, weet Van Duijn.