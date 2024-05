Ajax Vrouwen verslaat Fortuna Sittard en wint zesde TOTO KNVB Beker

Ajax Vrouwen heeft maandagmiddag voor de zesde keer de TOTO KNVB Beker in de wacht gesleept. In de finale in het Koning Willem II stadion was de Amsterdamse club met 3-1 te sterk voor de vrouwen van Fortuna Sittard. Nadine Noordam, Rosa van Gool en Bente Jansen scoorden voor Ajax, terwijl Féli Delacauw nog iets terugdeed.

Bijzonderheden:

Halverwege de eerste helft leek Ajax op voorsprong te komen, maar de treffer van Tiny Hoekstra werd afgekeurd omdat er buitenspel aan was voorafgegaan. Na tien minuten in de tweede helft werd het alsnog 1-0: Myrthe Moorrees maakte hands, Noordam benutte de toegekende penalty.

Ajax had de smaak te pakken en kwam enkele minuten later op 2-0. Lily Yohannes legde de bal met het hoofd panklaar voor Van Gool, die succesvol afdrukte. Met een fraaie knal vanaf een meter of twintig maakte Delacauw het toch weer spannend, maar vlak voor tijd besliste Jansen het duel definitief met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied: 3-1. Zo werd het laatste seizoen van Suzanne Bakker als trainer van Ajax toch nog afgesloten met een prijs.

?? @AjaxVrouwen deelt een flinke dreun uit in de bekerfinale met twee goals in vier minuten!#ajafor — ESPN NL (@ESPNnl) May 20, 2024

Ajax Vrouwen – Fortuna Sittard Vrouwen 3-1

54’ 1-0 Nadine Noordam (penalty)58’ 2-0 Rosa van Gool (assist: Lily Yohannes)65’ 2-1 Féli Delacauw85’ 3-1 Bente Jansen (assist: Nadine Noordam)

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties