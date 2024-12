Ajax verliest tegen Lazio voor de tweede keer op rij in de Europa League en valt uit de top acht

Ajax heeft donderdagavond een behoorlijk pijnlijke nederlaag geleden in de Europa League. In de Johan Cruijff ArenA bleek het team van trainer Francesco Farioli niet opgewassen tegen het elftal van Lazio: 1-3. Bertrand Traoré maakte op aangeven van Kenneth Taylor het enige Amsterdamse doelpunt.

Remko Pasveer stond onder de lat bij de Amsterdammers. Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato vormden de defensie. Reserve-linksback Owen Wijndal moest geschorst toekijken.

Jordan Henderson, die AZ-uit moest missen wegens lichte hamstringklachten, was de controleur van dienst. De aanvoerder vormde het middenveld met Steven Berghuis en Kenneth Taylor. Voorin kreeg Brian Brobbey weer eens de kans om het vanaf de aftrap te laten zien. Het jeugdproduct van de Amsterdammers werd geflankeerd door Bertrand Traoré en Mika Godts.

Na twaalf speelminuten ging het al mis voor Ajax, dat door Jordan Henderson en Kenneth Taylor op knullige wijze balverlies leed op eigen helft. Pedro bezorgde vervolgens een steekpass op maat bij Loum Tchaouna, die via doelman Remko Pasveer raak schoot: 0-1.

Vijf minuten na de openingstreffer kreeg Brobbey de kans om binnen te knikken uit een voorzet vanaf rechts, maar zijn inzet ging naast. Even later wist de spits van Ajax de bal opnieuw niet de juiste richting op te sturen met het hoofd.

Op slag van rust hoopte Ajax, dat een groot deel van de eerste helft onder druk stond, nog een penalty te krijgen. Scheidsrechter Ivan Kruzliak besloot echter geen strafschop te geven nadat Bertrand Traoré naar de grond ging na een duel met Luca Pellegrini. Ook de VAR greep niet in.

Hoewel Ajax dankzij een keihard schot in de bovenhoek van Traoré uitstekend aan de tweede helft begon en op 1-1 kwam, ging het vijf minuten later wederom mis. Fisayo Dele-Bashiru schoot bij de tweede paal raak na goed voorbereidend werk van Lazio-captain Mattia Zaccagni: 1-2.

Brobbey kreeg na een klein uur spelen zijn derde kopkans van de wedstrijd, maar wederom toonde hij aan dat koppen niet een van zijn topkwaliteiten is: naast. De beslissing viel een kwartier voor tijd. Tchaouna legde klaar voor Pedro, die de bal op zeer fraaie wijze in de linkerhoek krulde: 1-3. In de slotfase schoot Traoré nog op de lat.