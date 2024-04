Ajax verkent 'interessante markt': 'Hopen op zo'n speler in het eerste'

Marijn Beuker is content met de strategische samenwerking die Ajax onlangs met de Japanse club Gamba Osaka is aangegaan. De directeur voetbal laat weten dat de Amsterdammers door de samenwerking mede hopen het scoutingsnetwerk te vergroten.

“Het zegt iets over de internationale aantrekkingskracht die we hebben, met het oog op het vinden van talent op alle plekken van de wereld”, zegt Beuker over de samenwerking met Gamba Osaka tegenover Ajax TV. “Japan is een hele interessante markt. Het betekent dat wij ons daar wat meer gaan vestigen en op zoek gaan naar spelers die ons hier kunnen helpen.”

De samenwerking heeft een duur van drie jaar. Vanuit de kant van Ajax gaat het vooral om kennisoverdracht”, benadrukt Beuker.

“Zij zijn op zoek naar de geheimen van de Ajax-visie en -opleiding. Wij zullen dat gaan delen en aan de andere kant hopen wij op die manier ons scoutingsnetwerk te vergroten. Hopelijk gaan we dan een Japanse speler bij ons in het eerste elftal zien.”

Corné Groenendijk, de Hoofd Ajax Coaching Academy, is ook blij met de samenwerking tussen de Amsterdammers en Gamba Osaka. “De contracten zijn ondertekend. We gaan midden april naar Japan toe, om daar in gesprek te gaan over wat we kunnen doen op het gebied van scouting, jeugdopleiding en om de plannen die wij gemaakt hebben verder uit te werken. We brengen daar de eerste uitwisseling op het gebied van inhoud tot stand.”

Tadashi Ono, de president van Gamba Osaka, hoopt te kunnen leren van de methodes bij Ajax. “Het is vanzelfsprekend, maar Ajax is een grote club met een rijke geschiedenis. Men was zeer vriendelijk en openhartig in de gesprekken. Het voelde alsof we elkaar al heel lang kenden. Dat dit echt niet de eerste keer was dat we elkaar ontmoetten.”

“Er zijn veel dingen die we hopen met Ajax te kunnen doen, maar er zijn drie hoofdpunten. Eén daarvan is de jeugdopleiding, waar Ajax bekend om staat. Ten tweede willen wij ons eerste team ook verbeteren. Het afgelopen jaar ging het wat moeizamer met Gamba, dus ik hoop dat wij als club weer kunnen presteren. Ook wat scouting betreft hopen wij van Ajax te kunnen leren.”

Hyun-Jun Suk

In de afgelopen jaren maakten er geregeld Japanners naam voor zichzelf in de Eredivisie. In de gehele clubgeschiedenis van Ajax hebben de Amsterdammers echter nog nooit een speler uit Japan gecontracteerd. Zelfs Aziaten zijn een zeldzaamheid. De Zuid-Koreaan Hyun-Jun Suk, die in 2010 zijn debuut in de hoofdmacht maakte, is de enige.