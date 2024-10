Ajax-verdediger Jorrel Hato enige Nederlander die kans maakt op Golden Boy Award

Jorrel Hato is één van de 25 spelers die kans maakt op het winnen van de prestigieuze Golden Boy Award. De kans dat de Ajacied er daadwerkelijk met de prijs vandoor gaat, is gezien de concurrentie echter bijzonder klein. Lamine Yamal is de absolute topfavoriet.

Hato brak vorig seizoen door bij Ajax en verdween sindsdien niet meer uit de basis. Ook onder trainer Francesco Farioli behoort Hato vrijwel altijd tot de eerste elf, al is de Rotterdammer tegenwoordig actief als linksback.

De Golden Boy maakte eerder dit jaar een lijst bekend met honderd kanshebbers, waar ook Ruben van Bommel (AZ) en Ezechiel Banzuzi (OH Leuven) op prijkten. Ajacieden Carlos Forbs en Kristian Hlynsson maakten eveneens (theoretisch) kans op de prijs.

Hato is de enige Nederlander die de laatste schifting heeft overleefd en zou dus nog in de voetsporten kunnen treden van de eerdere Nederlandse winnaars, Rafael van der Vaart (2003) en Matthijs de Ligt (2018).

De kans dat dat gebeurt, is dus wel minimaal. De absolute topfavoriet voor het winnen van de prijs is Yamal (17). De aanvaller van FC Barcelona schitterde afgelopen zomer op het EK en won het toernooi met Spanje. Dat Yamal geen eendagsvlieg is, bewijst hij ook dit seizoen bij Barcelona.

Naast de twintig eerste genomineerden, heeft organisator Tuttosport ook vijf wildcards uitgedeeld. Wilson Odobert (Tottenham Hotspur), Andreas Schjelderup (Benfica), Endrick (Real Madrid), Eliesse Ben Seghir (AS Monaco) en Samuel Mbangula (Juventus) zijn die vijf spelers.

Ook onder meer Kobbie Mainoo (Manchester United), Sávio (Manchester City), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), Arda Güler (Real Madrid) en Kenan Yildiz (Juventus) zijn genomineerd voor de Golden Boy Award, waar alleen spelers die in 2004 of later zijn geboren voor in aanmerking komen.

Alle 25 genomineerden:

Jorrel Hato (Ajax)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

Arda Güler (Real Madrid)

Endrick (Real Madrid)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Desiré Doué (Paris Saint-Germain)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Leny Yoro (Manchester United)

Sávio (Manchester City)

Rico Lewis (Manchester City)

Aleksandar Pavlovic (Bayern München)

Mathys Tel (Bayern München)

Kenan Yildiz (Juventus)

Samuel Mbangula (Juventus)

Jamie Gittens (Borussia Dortmund)

Cristhian Mosquera (Valencia)

Adam Wharton (Crystal Palace)

Oscar Gloukh (Red Bull Salzburg)

Samuel Omorodion (FC Porto)

Andreas Schjelderup (Benfica)

Wilson Odobert (Tottenham Hotspur)

Eliesse Ben Seghir (AS Monaco)