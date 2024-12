Ajax zette in het kalenderjaar 2024 de sportieve weg omhoog in, maar dat ging bepaald niet vanzelf. In het voorjaar verbaasden de Amsterdammers de complete voetbalwereld toen de net als algemeen directeur aangestelde Alex Kroes binnen enkele weken op non-actief werd gezet. "Dat was toch een van de gekste verhalen van het jaar?", zo blikt Sjoerd Mossou terug in de AD Voetbalpodcast.

Kroes werd onder aanvoering van RvC-voorzitter Michael van Praag op 2 april van zijn functie afgehaald, omdat de toenmalig directeur vlak voor zijn aanstelling bij Ajax aandelen van de club inkocht. Dat zou handelen met voorkennis zijn geweest. Het geschil werd intern opgelost door Kroes technisch directeur te maken. “Het lijkt nu een eeuwigheid geleden, want je bent geneigd om het weer te vergeten nu Kroes in een andere rol begonnen is", zegt Mossou.

"Dat was echt iets waarvan je dacht: is dit een 1 aprilgrap of is het echt waar? Ik heb zelden een persbericht met zoveel verbazing gelezen." In die periode gebeurden er wel meer gekke dingen bij Ajax, zo brengt Mossou in herinnering.

"Er was een hele voorgeschiedenis van totale chaos: Sven Mislintat, de laatste plaats, 6-0 tegen Feyenoord, je kunt het zo gek niet bedenken. Het ene dieptepunt volgde het andere op. Het stipje aan de horizon was de komst van de grote verlosser Alex Kroes. Daar klampten Ajacieden zich aan vast, dan zou alles anders gaan worden. Dan is hij eindelijk begonnen en dan krijg je dat. Echt ongekend.”

Johan Inan, die ook aanwezig is bij de podcast, volgde de rel rond Kroes op de voet. De Ajax-watcher van het Algemeen Dagblad heeft zich verbaasd over de houding van Van Praag destijds. "Ik zal nooit vergeten dat we met de schrijvende pers in de perskamer van Ajax om Van Praag heen zaten. Die ging tekeer op Kroes, ik sloeg steil achterover! Oké, dat iemand een fout begaat en dat je hem op non-actief wilt zetten, dat is prima. Maar het kon allemaal wat chiquer."

Volgens Inan leek het op een afrekening van Van Praag. "Hij zei dat er sponsoren zouden weglopen als Kroes zou aanblijven, en dat er geen andere mogelijkheid was, maar ze hebben een andere mogelijkheid gevonden en er zijn geen sponsoren weggelopen. Waar Van Praag zich lelijk op verkeek, was het draagvlak dat er voor Kroes was.”

Inmiddels is de rust op bestuurlijk vlak bij Ajax weergekeerd. Kroes staat voor de taak om hoofdtrainer Francesco Farioli in de winterstop van meer creativiteit te voorzien. Gezien de penibele financiële situatie van de club wordt dat niet makkelijk. "Kroes houdt er rekening mee dat Ajax in januari niets kan uitgeven", zegt Inan. "Farioli houdt er ook rekening mee dat als er een goed bod komt op een speler, dat Ajax misschien wel overstag gaat." Devyne Rensch staat door zijn aflopende contract hoog op het lijstje met spelers die zouden kunnen vertrekken in januari.