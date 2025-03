Ajax troeft héél veel clubs af en verwelkomt oude bekende terug in Amsterdam

Ajax gaat zich op korte termijn versterken met Anass Moumane, een zeventienjarig talent dat nu nog voor de jeugdopleiding van tweededivisionist AFC voetbalt. Dat meldt Voetbal International dinsdag. Moumane vertegenwoordigde eerder al Amsterdamse jeugdelftallen en genoot van nog veel meer clubs concrete interesse.

Want director of football Marijn Beuker was zeker niet de enige bestuurder in Nederland die achter de jonge rechtervleugelspits aanzat. "De zeventienjarige aanvaller van AFC stond ook in de belangstelling van onder anderen AZ, PSV, Feyenoord, FC Twente en SC Heerenveen", weet clubwatcher Lentin Goodijk.

De linksbenige rechtsvoor annex nummer tien werd vooral bestookt met interesse van AZ en Ajax, maar uiteindelijk kiest Moumane er dus voor om terug te keren in de Nederlandse hoofdstad.

Bij Ajax gaat Moumane een tweejarig contract tekenen en sluit hij in eerste instantie aan bij de Onder 19-ploeg, die onder leiding staat van Willem Weijs. Hij is dit seizoen een dragende kracht voor AFC, maar kiest dus voor een terugkeer naar Ajax.

Moumane was eerder namelijk vier jaar lang actief in de jeugdige gelederen van Ajax, maar maakte uiteindelijk de stap naar AFC. In 2018 verscheen hij nog op de grote schermen van de Johan Cruijff ArenA, toen hij meedeed aan de Richard Witschge-bokaal.

Bij de strijd om die trofee nemen jeugdspelers van de recordkampioen het een seizoenlang tegen elkaar op. Voorafgaand aan elke thuiswedstrijd mag één talentje de bal zo vaak mogelijk hooghouden en aan het eind van het jaar wordt aan de winnaar een beker uitgedeeld.

In 2018 deed Moumane mee, en hij deed dat op memorabele wijze. Hij stopte bewust na 34 keer hooghouden, als eerbetoon aan Abdelhak Nouri, en oogstte daarmee applaus van het aanwezige Ajax-publiek.