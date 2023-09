Ajax treft Aubameyang: ‘Als je hem vergelijkt met Alexis Sánchez…’

Ajax trapt donderdagavond een nieuwe Europa League-campagne af met een thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille. De Amsterdammers zijn dramatisch aan het nieuwe seizoen begonnen, maar l’OM verkeert momenteel misschien nog wel in een grotere crisis. In gesprek met Voetbalzone blikt GOAL France-journalist Naim Beneddra vooruit op de ontmoeting tussen Ajax en Marseille.

Trainer Marcelino stapte daags voor het treffen met Ajax bij Marseille op, waarna de club iets meer dan een etmaal voor het Europa League-duel aan de spelers bekendmaakte dat assistent trainer Jacques Abardonado voorlopig de honneurs zal waarnemen. Ook het bestuur van de club besluit naar verluidt in de komende dagen op te stappen.

Olympique Marseille bevestigde woensdag het vertrek van trainer Marcelino.

Hoe is er in Frankrijk gereageerd op het vertrek van Marcelino?

“Zijn vertrek komt toch wel als een verrassing, niemand verwachtte het. Marcelino was pas sinds juli trainer van Olympique Marseille. Het veldspel was de afgelopen weken niet goed, maar toch staat de club na vijf speelrondes derde in de Ligue 1. Marseille werd eerder wel in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Panathinaikos. Marcelino heeft uiteindelijk zelfs zijn conclusies getrokken nadat voorzitter Pablo Longoria - met wie hij goed bevriend is - maandag tijdens een bijeenkomst met de fanatieke supporters bedreigd werd.”

Wat zijn de grootste kwaliteiten van dit Marseille?

Wat ik al zei: het veldspel van Marseille is nog niet heel indrukwekkend. De ploeg speelde onder Marcelino erg defensief. Verdedigend hadden ze de zaken daardoor de laatste weken prima op orde. Het centrale duo Chancel Mbemba - Samuel Gigot is ervaren. Van de defensie is alleen Renan Lodi, die overkwam van Atlético Madrid, een nieuwe aanwinst. Dat kan deels verklaren waarom Marseille weinig kansen weggeeft.

Marseille heeft toch redelijk wat grote aankopen gedaan met Pierre-Emerick Aubameyang die transfervrij overkwam van Chelsea, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Geoffrey Kondogbia en Ruslan Malinovskyi. Daarnaast wordt Joaquín Correa gehuurd van Internazionale. Hoe doen zij het?

"Sarr is onlangs geblesseerd geraakt, dus hij doet niet mee tegen Ajax. Hij was onlangs trefzeker tegen FC Nantes (1-1) en Stade Brest (2-0 winst) en maakte wel een goede indruk. Aubameyang heeft echter totaal nog niet kunnen overtuigen, hij heeft het fysiek zwaar en lijkt totaal nog niet fit, omdat hij afgelopen seizoen bij Chelsea nauwelijks aan spelen toe is gekomen.

Als je hem vergelijkt met Alexis Sánchez, die deze zomer terugkeerde naar Internazionale, dan is er een groot verschil. Iedere Marseille-supporter mist hem enorm. Sánchez was erg goed en een strijder op het veld, dat laatste kun je van Aubameyang niet zeggen. Op Vitinha na zijn alle aanvallers deze zomer bij Marseille vertrokken. De Portugees is niet zo’n geweldige spits, ook al speelt hij met iets meer vertrouwen dan afgelopen seizoen. Het ontbeert de ploeg momenteel gewoon aan scorend vermogen."

Verdediger Mbemba is volgens Beneddra een van de weinige lichtpuntjes bij Marseille.

Op welke spelers moet Ajax voor de rest letten?

"Het is lastig om een specifieke speler te noemen. De centrale verdedigers Mbemba en Gigot spelen redelijk en de middenvelders Valentin Rongier en Jordan Veretout kunnen de ploeg op sleeptouw nemen en zijn zich bewust van hun eigen kwaliteiten en tekortkomingen. Over het algemeen zijn er nu geen spelers die hun beste niveau weten aan te tikken.”

Durft u tot slot ook een voorspelling te wagen?

“Ajax is natuurlijk dramatisch aan het nieuwe Eredivisie-seizoen begonnen en ik begrijp dat het ook rommelt op bestuurlijk niveau. Ze hebben dezelfde problemen als Marseille, dus het kan weleens een gelijkopgaande wedstrijd worden. Je zou kunnen stellen dat dit voor Marseille het beste moment is om Ajax te treffen, maar andersom is dat natuurlijk ook het geval. Het afgelopen seizoen gaven Franse clubs geen hele hoge prioriteit aan de Europa League. Daardoor werden er in dit toernooi enorm teleurstellende resultaten geboekt. Marseille speelde toen Champions League, maar het is de vraag of zij de Europa League dit seizoen wél serieus nemen. Ik verwacht een gelijkspel, 1-1 lijkt me een logische uitslag."