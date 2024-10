Ajax-trainer Francesco Farioli twijfelt niet aan het kunnen van Brian Brobbey. Na afloop van het gelijkspel op bezoek bij Slavia Praag (1-1) nam de Italiaan het op voor zijn spits die twee grote kansen onbenut liet.

In Tsjechië nam Ajax in de achttiende minuut de leiding dankzij een rake strafschop van Branco van den Boomen. Even daarvoor had Brobbey de openingstreffer al op de schoen, maar liet de Oranje-international na de score te openen. Op slag van rust hielp Brobbey een tweede hele grote mogelijkheid om zeep.

Desondanks blijft Farioli vertrouwens houden in zijn beoogde eerste centrumaanvaller. Voor de camera van Ziggo Sport laat de oefenmeester weten dat zulke missers 'bij voetbal horen'.

"Dit gebeurt soms in zulke situaties", legt Farioli uit. "Brian is onze spits, onze nummer negen. Hij speelt voor het nationale elftal, de doelpunten gaan wel komen. Hij moet hard blijven werken en blijven strijden."

Ook op de persconferentie na afloop van het duel tussen Slavia en Ajax sprong Farioli in de bres voor de aanvaller die het verschil had kunnen maken donderdag. "Ik verwijt Brian helemaal niks", wordt de trainer geciteerd door De Telegraaf.

"We kunnen het over die situaties hebben, maar ook over hetgeen hij het team heeft gegeven. Bij alle ballen die hij kreeg, zorgde hij voor grote impact in het strafschopgebied. Over de hele wedstrijd gezien was zijn optreden positief."

"Er is geen enkele discussie", vervolgt Farioli stellig. "Brian is onze nummer negen, ook de nummer negen van het nationale elftal en een belangrijke speler voor het team en de club."