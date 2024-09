Ajax-trainer Farioli gaat in op blessure Brobbey en vertelt waarom Akpom de voorkeur krijgt boven Weghorst

Francesco Farioli heeft tegenover ESPN meer details prijsgegeven over het ontbreken van Brian Brobbey in de wedstrijdselectie van Ajax. Bij de bekendmaking van de opstelling tegen Fortuna Sittard deelden de Amsterdammers dat de spits een blessure heeft opgelopen en er daarom niet bij kan zijn. Ook vertelt Farioli waarom Chuba Akpom de voorkeur krijgt boven Wout Weghorst.

Farioli vertelde dinsdag op de afsluitende persconferentie dat Brobbey 'zeker' zal starten. Na het persmoment is het alsnog misgegaan. "Ik moet m'n mond houden en niets zeggen", lacht Farioli. "Helaas is het tijdens een van de laatste momenten op de laatste trainingssessie misgegaan."

"Hij ging het duel aan en het contact was vrij hard", vertelt Farioli zonder prijs te geven met wie Brobbey precies in aanraking kwam. "Hij werd geraakt op zijn dij en die voelde stijf aan. Vanmorgen hebben we hem gecheckt, maar het was nog erg stijf. Dus hebben we besloten hem buiten de wedstrijdselectie te laten."

"Morgen zullen we bekijken wat de stand van zaken is en beoordelen we of hij er de volgende wedstrijd bij kan zijn." Ajax gaat na Fortuna-thuis op zaterdag op bezoek in Deventer bij Go Ahead Eagles. "We hopen dat dit is iets wat we in drie of vier dagen kunnen managen."

Of Brobbey er zaterdag bij is, kan Farioli nog niet zeggen. "Dit is nog heel vers. We zullen de reactie moeten afwachten en kijken wat de stand van zaken morgen en overmorgen is."

De afwezigheid van Brobbey is een domper voor Ajax, daar de spits in de interlandperiode uitstekend voor de dag kwam tegen Duitsland. "Ik was daar niet verrast door, want toen ik naar Ajax kwam was ik op de hoogte van de kwaliteiten van Brian. Hij is één van de beste jonge spitsen van Europa."

Farioli kiest als vervanger niet voor Wout Weghorst, maar voor Chuba Akpom. "Ik prijs me gelukkig dat ik drie spitsen van dit niveau heb. Iedere keer is het moeilijk om te bepalen wie er start en wie er op de bank zit. Akpom is al drie maanden bij ons en heeft het geweldig gedaan. We moeten hem dankbaar zijn voor wat hij tot nu toe heeft geleverd. Ook in de afgelopen twee weken heeft hij het goed gedaan."