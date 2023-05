‘Ajax strijdt met Europese topclubs om komst van zestienjarig Duits toptalent’

Woensdag, 31 mei 2023 om 10:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:51

Noah Darvich heeft over interesse niet te klagen, zo meldt Sport 1. De aanvoerder van Duitsland Onder 17 kan naar verluidt rekenen op interesse van een groot aantal Europese topclubs. Ook Ajax wordt door het Duitse medium genoemd. De zestienjarige aanvallende middenvelder maakt momenteel grote indruk op het EK Onder 17 in Hongarije.

Het Duitse jeugdelftal was dinsdag in de halve finale met 5-3 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Polen. In de finale van het EK Onder 17 wacht de Duitse ploeg vrijdag opnieuw een treffen met Frankrijk, dat in de groepsfase al met 3-1 werd verslagen. De blikvanger van Duitsland Onder 17 is zonder twijfel aanvoerder Darvich. Met twee goals en vier assists heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de finaleplaats van zijn land.

Heilige Makrele Noah Darvich darf alles mit mir machen #U17EURO #SCF pic.twitter.com/SsZRVINTQV — SC Talente (@SCFvideo) May 30, 2023

Darvich wordt gezien als een van de grootste talenten uit Duitsland. Hij valt op door zijn techniek, balcontrole en drive. De aanvallende middenvelder staat momenteel onder contract bij SC Freiburg en speelt zijn wedstrijden voor de Onder 17. Door een gebroken middenvoetsbeentje kwam hij dit seizoen niet verder dan acht duels, waarin hij toch vijf doelpunten en drie assists wist te noteren.

De creatieveling beschikt bij Freiburg nog over een contract tot medio 2024. Volgens SPORT1 staat hij inmiddels echter op de radar van vele Europese topclubs. Paris Saint-Germain, Ajax, Bayern München, Arsenal, Chelsea en Manchester City worden genoemd als clubs die interesse hebben om Darvich in te lijven. Van deze clubs zouden the Citizens momenteel het meest concreet zijn.