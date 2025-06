'Ajax strijdt met clubs uit Duitsland en Spanje om Antonio Cordero'

Ajax is nog altijd geïnteresseerd in de (tijdelijke) diensten van Antonio Cordero, zo schrijft transferjournalist Ben Jacobs maandag op X.

De Amsterdamse club volgt Cordero al langere tijd. Afgelopen winter wilde Ajax profiteren van zijn aflopende contract bij Málaga CF.

Newcastle United ging er uiteindelijk met Cordero’s handtekening vandoor. De Spanjaard tekende tot medio 2030 op St James' Park.

Volgens Jacobs gaat Newcastle de tiener sowieso verhuren. Ajax ziet Cordero graag een jaar in de Johan Cruijff ArenA spelen.

De achttienjarige Cordero is een rechtsbenige linksbuiten. Zijn jeugdinterlands speelt hij namens Spanje Onder 19.

Cordero brak als jeugdproduct door bij Málaga. Uiteindelijk speelde de aanvaller zestig officiële wedstrijden namens de hoofdmacht, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en negen assists.

Het is nog maar de vraag of Cordero haalbaar is voor Ajax. Ook clubs uit Duitsland en Spanje willen het talent huren.