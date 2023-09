‘Ajax-spelers konden vroeger goed voetballen, nu zijn ze van niveau Willem II’

Woensdag, 13 september 2023 om 23:49 • Jordi Tomasowa

Sven Mislintat krijgt er opnieuw van langs in een uitzending van Vandaag Inside. Johan Derksen begrijpt niets van de visie van de directeur voetbalzaken van Ajax, die wordt omschreven als ‘een Hansworst’. Met een lastig programma voor de boeg, sluit Derksen niet uit dat het seizoen voor de Amsterdammers over drie wedstrijden al over is.

“Er wordt een Hansworst als technisch directeur benoemd die een hele eigen visie heeft van onbekende spelers met goede statistische gegevens”, zegt Derksen. “Die krijgt de vrije hand, die mag miljoenen uitgeven... En dan hebben ze een toezichthouder, Jan van Halst. Niemand in Nederland neemt hem serieus, behalve de raad van commissarissen van Ajax, waar een ziekenhuisdirecteur en een paar dames inzitten.”

Militant haalde deze zomer als technisch directeur maar liefst twaalf nieuwe aanwinsten naar Amsterdam. Bij menig Ajax-supporter deden de meeste aankopen niet direct een belletje rinkelen. “Stel: je koopt er drie, waar je bij voorbaat niet weet of het versterkingen zijn. Dan grijp je als club toch in?”, haakt René van der Gijp in. “Dan zeg je: ‘Het is nu wel leuk geweest.’ Je moet natuurlijk ook altijd een paar spelers kopen waarvan je weet dat ze er meteen zullen staan.”

In de ogen van Derksen ontbeert de selectie van trainer Maurice Steijn momenteel kwaliteit. “Als je vroeger naar Ajax ging, kon je echt goed voetballen, anders kwam je daarvoor niet voor in aanmerking. Er spelen nou allemaal spelers van het niveau van Willem II bij Ajax." De Amsterdammers speelden twee van de eerste drie competitieduels gelijk en staan hierdoor op een teleurstellende elfde plaats in de Eredivisie.

Ajax wacht bovendien een lastig programma. Zondag wordt de competitie hervat met een uitwedstrijd tegen FC Twente, waarna de groepsfase van de Europa League wordt afgetrapt tegen Olympique Marseille. Zondag 24 september komt Feyenoord tot slot op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. “Maurice Steijn moet hierdoor aan een dood paard trekken, het is één groot wanbeleid daar. Ik denk dat na FC Twente-uit heel veel duidelijk wordt. Dan kan na drie wedstrijden het seizoen al over zijn”, aldus Derksen.