Ajax-speler ontmaskerd: 'Je had het idee dat hij de bal niet wilde krijgen tegen Qarabag'

De gasten aan tafel bij Voetbalpraat zijn het er donderdagavond over eens: Christian Rasmussen heeft niet het voor Ajax 1 benodigde niveau. De Deense flankspeler zakte op bezoek bij FK Qarabag (0-3) door de ondergrens en moet dat bekopen met de nodige kritiek in het ESPN-programma.

Bertrand Traoré werd voor het Europa League-competitiefase-duel gespaard door Francesco Fariolo. Daardoor kreeg de 21-jarige Rasmussen tegen Qarabag opnieuw de kans als rechtsbuiten. Twaalf minuten voor tijd werd hij afgelost door Anton Gaaei.

Hans Kraay jr. haalt eerdere uitspraken van Ajax-keuzeheer Fariolo over Rasmussen aan. "We hebben van Farioli gehoord dat Rasmussen zelf misschien nog moet beseffen hoe ongelooflijk goed hij eigenlijk is", herinnert de analist zich. De Italiaan beweerde na afloop van Go Ahead Eagles - Ajax (1-1), zo weet Kraay nog, dat Rasmussen en Jaydon Banel de weg 'geplaveid' hadden voor invallers Bertrand Traoré en Mika Godts.

"Maar dat is toch niet zo?", is Hansie Hansie hard voor de jonge buitenspelers. "Zij komen toch niet in de buurt van die andere twee?" Kees Luijckx zag Rasmussen eveneens een slechte pot op de mat leggen in Azerbeidzjan.

"Rasmussen werd vandaag een aantal keer in stelling gebracht in de één-tegen-één, maar ik denk dat hij van zichzelf weet dat hij niet de kwaliteit heeft om erlangs te gaan", analyseert de oud-verdediger. "Hij is in die posities gezet en dan doet hij niks, dan speelt hij de bal toch weer rond. Je moet er een keer langs gaan, anders kom je nooit tot grote kansen."

"Het verschil tussen Rasmussen en Godts...", neemt Cristian Willaert het over, "bij Godts gaat ook een heleboel mis, maar hij blijft het proberen en uiteindelijk is hij bij twee goals betrokken. Bij Rasmussen had je soms het idee dat hij de bal niet wilde."

"Helemaal aan het begin van het seizoen kreeg Rasmussen een aantal keer noodgedwongen de kans en toen was iedereen best enthousiast over hem", graaft Willaert in zijn geheugen. "Nu wordt er wat van hem verwacht en dan zie je dat er een mentale blokkade is bij hem."