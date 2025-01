Ajax snijdt noodgedwongen in de organisatie en dat zorgt voor veel onrust

Het is intern onrustig bij Ajax, zo meldt het Algemeen Dagblad vrijdag in een uitgebreide analyse. Vanwege de problemen op financieel gebied en het uitblijven van sportief succes is de Amsterdamse club genoodzaakt om een harde reorganisatie door te voeren.

Voormalig keeperstrainer Anton Scheutjens en Richard Witschge, die Ajax als veldtrainer diende, vechten hun vertrek uit Amsterdam momenteel aan via een rechtszaak. Scouts Hans van der Zee en Fred Arroyo kregen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet verlengd.

Fysieke trainers Alessandro Schoenmaker, Yoeri Pegel en Perry Augustine werden vorig jaar eveneens de wacht aangezegd door technisch directeur Alex Kroes. Uit de jeugdopleiding trokken Bastiaan Bruning (medisch-performance coördinator) en Bas Harkema (performance-coach en voetbaltrainer) de deur achter zich dicht in Amsterdam.

Het AD benadrukt dat het vertrek van onder meer Scheuntjens en Witschge niet los kan worden gezien van de komst van Francesco Farioli als hoofdtrainer. Ajax gaf de Italiaan in eerste instantie toestemming om twee vertrouwelingen mee te nemen, maar een halfjaar na diens komst staat de teller al op zeven assistenten.

Vanwege het uitblijven van sportieve successen en de zeer tegenvallende transferzomers van 2023 en 2024 moet Ajax bezuinigen. Kroes kijkt daarbij naar het salarishuis van het eerste elftal, maar ook naar de jeugdopleiding en de kantoren van Ajax. Medewerkers van de club hebben al twee keer informatie gekregen over de geplande sanering op diverse afdelingen.

Kroes wil het aantal medewerkers sowieso drastisch naar beneden brengen. Ajax had in 2018 nog 356 mensen in dienst. Zes jaar later waren dat er 474. Met name de performance-afdeling lijkt getroffen te worden. Ajax kijkt daarbij naar de vele blessures en hersteltijden van afgelopen seizoen, toen Farioli nog niet in dienst was. Kroes koppelt de bezuinigingsronde aan de in zijn ogen noodzakelijke professionalisering in Amsterdam.

De reorganisatie zorgt voor wisselende reacties bij Ajax. Sommige medewerkers waren al toe aan iets nieuws en stapten uit eigen beweging op. Andere mensen kregen een andere baan aangeboden binnen de organisatie, maar in de meeste gevallen tegen een lager salaris. Ook waren de betreffende functies niet aantrekkelijk. De scouts namen in ieder geval met tegenzin afscheid van Ajax.