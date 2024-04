Ajax slaat grote slag met zesjarige contractverlenging van grote sponsor

Uitstekend nieuws voor Ajax op commercieel vlak. De Amsterdammers hebben de samenwerking met reisorganisatie TUI opnieuw verlengd. De samenwerking loopt nu tot minimaal 2030, meldt de club via de officiële kanalen.

TUI is al sinds 2014 verbonden aan Ajax als Official Travel Partner en verzorgt sindsdien alle internationale reizen van de hoofdstedelingen. De partijen zijn nu een verlenging van zes jaar overeengekomen, waardoor TUI tot mimimaal 2030 aan Ajax verbonden blijft.

Menno Geelen, commercieel directeur van Ajax, is in zijn nopjes met de verlengde samenwerking. "We zijn erg blij met deze langdurige verlenging met de grootste reisorganisatie van Nederland en de wereld. En we zijn TUI ook erg dankbaar voor dit vertrouwen."

"Ze zijn niet alleen al tien jaar een trouwe belangrijke partner maar verzorgen ook alle reizen die we met onze teams en zakelijke relaties ondernemen. De kwaliteit daarvan is enorm hoog, dat ervaren we zelf maar krijgen we ook terug van onze spelers en speelsters, de staf en relaties uit binnen- en buitenland."

Ook Arjen Kers, algemeen directeur van TUI Nederland, is zeer blij. "Met veel trots organiseren we al heel lang voor Ajax de reizen naar trainingskampen en Europese uitwedstrijden. We blijven de lat op dat vlak hoog leggen."

"Daarmee laten we zien dat we als geen ander reizigers kunnen ontzorgen en verrassen. Daarnaast hebben we dankzij het partnership met Ajax de mogelijkheid om ons gehele en brede reisaanbod onder de aandacht te brengen bij miljoenen fans en volgers."

