Ajax schakelt razendsnel en is mondeling akkoord over potentiële opvolger Bergwijn

Ajax is druk bezig met het vinden van een potentiële opvolger van Steven Bergwijn. De Amsterdammers naderen akkoord over een vertrek van de 26-jarige aanvoerder met het Saudische Ittihad Club. Ajax is volgens Fabrizio Romano inmiddels mondeling akkoord met Southampton over een huurdeal voor Kamaldeen Sulemana met een optie tot koop.

Ajax onderhandelt momenteel nog met Sulemana om tot een persoonlijk akkoord te komen. Romano benadrukt dat het huren van de 22-jarige Ghanees enkel mogelijk is wanneer Bergwijn maandag 2 september nog naar Ittihad Club vertrekt.

De Saudische topclub is bereid om 22 miljoen euro vast en 2 miljoen euro aan bonussen voor de Oranje-international te betalen, zo meldde Mike Verweij van De Telegraaf kort voor de berichtgeving van Romano. Bergwijn zelf staat naar verluidt open voor een transfer naar Ittihad Club.

De kans van slagen wordt op dit moment geschat op vijftig procent. Zowel Bergwijn als Sulemana, of een eventuele andere opvolger, moet maandag nog medisch gekeurd worden en daarnaast dienen juristen de afspraken voor beide deals in korte tijd nog op papier te krijgen.



Sulemana is geen onbekende voor Ajax. De Amsterdammers aasden in 2021 ook al op de handtekening van de linksbuiten, maar zagen hem vervolgens voor een transfer naar Stade Rennes kiezen.



Southampton betaalde in januari 2023 liefst 26 miljoen euro om Sulemana op te pikken uit de Ligue 1. Bij the Saints wist de vleugelaanvaller zijn draai echter nooit te vinden en was hij vaker invaller dan basisspeler.