Ajax rondt elfde zomertransfer af: zes miljoen euro plus bonussen

Donderdag, 31 augustus 2023 om 13:32 • Wessel Antes • Laatste update: 13:32

Ajax heeft een akkoord bereikt met Molde FK over de transfer van Sivert Mannsverk, schrijft Voetbal International. De middenvelder komt voor zes miljoen euro plus bonussen over en gaat in de Johan Cruijff ArenA een meerjarig contract tekenen. Mannsverk, die nog tot december 2025 vastlag bij Molde, lijkt bij Ajax als backup voor de nummer 6-positie te worden gehaald.

De Noorse jeugdinternational, die dolgraag naar Ajax wilde, kreeg eerder al toestemming om naar de Johan Cruijff ArenA af te reizen. Volgens de Noorse berichtgeving wees Molde-directeur Øystein Neerland een eerste bod op zijn pupil af, maar zou het tweede bod wel toereikend zijn. Ajax betaalt een vast bedrag van 6 miljoen euro, wat met bonussen kan oplopen. Naar verluidt moet de rechtspoot in totaal zo’n 8 miljoen euro kosten.

De controleur, die eerder in de belangstelling stond van Feyenoord, groeide in de afgelopen jaren uit tot een belangrijke schakel op het middenveld van Molde. In 2022 werd Mannsverk landskampioen met zijn club, een jaar eerder won hij de Noorse beker. Mannsverk speelde tot dusver 87 officiële wedstrijden voor Molde, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 2 assists.

Mannsverk geldt als elfde aanwinst van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Eerder haalde de Duitser Gaston Ávila, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Chuba Akpom, Benjamin Tahirovic, Branco van den Boomen, Jakov Medic, Diant Ramaj, Carlos Forbs en Georges Mikautadze naar de Johan Cruijff ArenA. Tot dusver gaf Mislintat 93,3 miljoen euro uit aan inkomende transfers. Daartegenover staat de 156,4 miljoen euro die de Duitser overhield aan verkopen.