Ajax Radio heeft niet door dat microfoons nog aanstaan: ‘Gelijk naar de zandbak’

Zondag, 22 oktober 2023 om 16:49 • Bart DHanis • Laatste update: 16:54

Er gaat niet alleen op sportief vlak van alles mis bij Ajax. Ook Ajax Radio ging zondagmiddag flink de fout in. De presentatoren hadden duidelijk niet in de gaten dat de microfoon nog aanstond en hielden zich niet bepaald in na afloop van het duel met FC Utrecht (4-3 verlies).

Ajax knokte zich in De Galgenwaard na een 2-0 achterstand knap terug tot een 2-3 voorsprong. De voorsprong van de Amsterdammers duurde echter niet lang: Jens Toornstra stond volledig vrij in de zestien en werkte een voorzet van Ryan Flamingo binnen: 3-3.

Bij Ajax radio hadden ze even niet door dat ze nog in de uitzending waren. “Fucking Jens Toornstra ook!” Volgens mij willen ze Bergwijn naar de zandbak sturen ?????? (geluid aan) #utraja pic.twitter.com/i9dTxHnyTq — ???????? (@John_Rdam) October 22, 2023

De presentatoren van Ajax Radio, dat tijdens wedstrijden van de club kan worden beluisterd via de officiële website van Ajax, hadden na afloop van de wedstrijd niet door dat de microfoon nog aanstond. Fans konden alles horen.

“Hoe kan hij zo vrij staan? F*cking Jens Toornstra. Alle kleine details helpen mee aan deze zwarte tijd. F*cking Jens Toornstra”, zegt een van de presentatoren in de uitzending.

“Hij schiet hem niet eens goed in”, reageert de tweede presentator. “Nee, weet je wie hem wel slecht inschoot? Steven Bergwijn, op het einde. Hlynsson met zijn twintig jaar drukt hem twee keer rustig binnen. Aanvoerder Bergwijn, die te goed zou zijn voor de Eredivisie, jaagt de bal naar een andere planeet”, reageert de eerste presentator daar weer op.

Vervolgens vraagt iemand in de verte of Ajax er niet goed aan zou doen om Bergwijn in de winter te verkopen aan ‘een club uit de zandbak’. Een presentator reageert duidelijk hoorbaar: "Gelijk, gelijk.” Het fragment sluit af met: “Maar dat is ook raar om te roepen natuurlijk”, waar dat over ging, is niet bekend.

Ajax kent momenteel de slechtste seizoensstart uit de geschiedenis van de club. Na zeven gespeelde wedstrijden staat de ploeg van trainer Maurice Steijn zeventiende in de Eredivisie. Alleen FC Volendam heeft minder punten verzameld.