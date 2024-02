Ajax presenteert halfjaarcijfers en brengt update onderzoek naar Mislintat

Ajax heeft woensdag de halfjaarcijfers gepresenteerd. De Amsterdammers behaalden over de eerste helft van het seizoen 2023/24 een nettowinst van 27,2 miljoen euro. Het positieve resultaat is met name te danken aan twee toptransfers uit de zomer van 2023. Ajax maakt tevens van het moment gebruik om een update te geven over het onderzoek dat loopt naar voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

De woensdag gepresenteerde cijfers, aangaande de eerste helft van het huidige seizoen, laten zien dat Ajax, ondanks het ramphalfjaar, een ruime nettowinst heeft gerealiseerd. Dat heeft de Amsterdamse club met name te danken aan de verkopen van Mohammed Kudus en Edson Álvarez.

Beide spelers vertrokken voor tientallen miljoenen naar West Ham United in de Premier League. Kudus leverde 43 miljoen euro op, terwijl Ajax dankzij de transfer van Álvarez 38 miljoen euro kon bijschrijven.

Verder laat de club weten dat het enorm heeft gesneden in de salarissen. "De kosten zijn met 7,4 miljoen euro gedaald naar 90,5 miljoen euro, grotendeels verklaard door een daling van de salariskosten door de tegenvallende sportieve resultaten", schrijft Ajax in een persbericht.

De nettowinst over het eerste halfjaar bedraagt dus 27,2 miljoen euro. "In het seizoen 2022/2023 was dit een nettowinst van 76 miljoen euro", meldt de huidige nummer vijf van de Eredivisie.

Onderzoek naar Sven Mislintat

Ajax laat daarnaast weten dat het onderzoek naar Mislintat 'zich in de afrondende fase bevindt'. "Na afronding zullen de belangrijkste bevindingen en conclusies van dit onderzoek door Ajax openbaar worden gemaakt."

"Vooruitlopend op de afronding van het onderzoek is een Protocol Beoordeling Belangenverstrengeling ingevoerd en is binnen de RvC (Raad van Commissarissen, red.) een Integriteitscommissie gevormd. Deze Commissie ziet toe op de naleving van dit Protocol en adviseert de RvC bij een (potentieel) tegenstrijdig belang bij de leden van de directie en/of RvC", besluit het persbericht.

