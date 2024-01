Ajax ontvangt bod op aanvaller; Tahirovic geniet interesse uit Duitsland

Ajax heeft een aanbieding van Lille OSC ontvangen voor Chuba Akpom, zo verzekert Tim van Duijn van Voetbal International in de Pak Schaal Podcast. In hoeverre de kans op een transfer aanwezig is, is nog onbekend. Daarnaast onthult Van Duijn dat Benjamin Tahirovic kan vertrekken naar SC Freiburg, terwijl Carlos Forbs waarschijnlijk alsnog naar de Premier League verkast.

Van Duijn verwacht weinig nieuws meer als het aankomt op inkomende transfers. Ajax versterkte zich deze winter met Jordan Henderson en daar blijft het mogelijk bij, al kan de journalist van VI niets uitsluiten. "Ik heb het gevoel dat ze iets aan het doen zijn, maar ik kan mijn vinger er niet op leggen wat dat dan is."

Van Duijn verwacht meer op het gebied van uitgaande transfers. "Forbs zal naar de Premier League gaan. Volgens mij zit dat nu nog vast, omdat hij er zelf niet echt oren naar heeft. Burnley, Nottingham Forest en dat soort clubs hengelen naar hem, maar het is de vraag of hij dat zelf ziet zitten. De vraag is of hij wacht tot Bergwijn gaat, dan neemt hij zijn plek in." Bergwijn werd eerder stevig in verband gebracht met een transfer naar Saudi-Arabië.

"Lille heeft een bod uitgebracht op Akpom, maar of dat doorgaat moeten we ook maar afwachten. Er was ook interesse uit Italië volgens mij, en een club uit Engeland. Tahirovic vind ik interessant, want hij zal niet veel gaan spelen door de komst van Henderson. Hij kan naar Freiburg, dacht ik. Zoals het er nu naar uitziet blijft hij gewoon."

Van Duijn snapt weinig van de mogelijke uitgaande (huur)transfer van Forbs. Ajax liet eerder ook al Georges Mikautadze vertrekken naar FC Metz. "Dan laat je toch twee van dezelfde types gaan. Ik vind het interessant dat dan toch op de uitgang-tour zijn. Het lijkt erop dat er dan toch een vervanger komt. Maar ik kan mijn vinger er niet op leggen, dus dat vind ik een lastige."

Akpom heeft dit seizoen al meermaals zijn waarde bewezen. Met name als invaller maakte de Engelsman enkele cruciale goals voor de Amsterdammers. Tahirovic is verzekerd van een basisplaats onder John van 't Schip, als is het de vraag of hij die behoudt zodra Henderson in het elftal is geïntegreerd. Forbs is zijn basisplaats al een tijdje kwijt, daar Bergwijn en Steven Berghuis de voorkeur genieten op de flanken.

In het geval van Akpom is de interesse van Lille geen verrassing. De Fransen toonden eerder al concrete interesse in de spits, die vorig jaar zomer een vijfjarig contract ondertekende in de Johan Cruijff ArenA. Eerder deze transferperiode werd ook Eredivisie-smaakmaker Osame Sahraoui van sc Heerenveen nadrukkelijk gelinkt aan Lille.

