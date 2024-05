Ajax nadert akkoord met OGC Nice over Francesco Farioli

Ajax heeft Francesco Farioli 'zo goed als zeker binnen', zo meldt journalist Tim van Duijn van Voetbal International woensdag. De Amsterdamse club nadert een akkoord met OGC Nice over de overstap van de 35-jarige trainer. Farioli lijkt zijn vaste assistenten Felipe Sanchez Mateos en Daniele Cavalletto mee te nemen naar de Johan Cruijff ArenA.

Farioli zelf is al akkoord met een contract tot medio 2027 bij Ajax. Volgens VI zijn de clubs nu ook overeengekomen over de transfersom voor de Italiaan. Farioli wilde per se wachten tot het einde van de Ligue 1, alvorens hij zijn deal met Ajax zou afronden. Nu nadert een officiële bevestiging vanuit Amsterdam en Nice.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens Van Duijn weet Ajax inmiddels ook meer over de invulling van de technische staf. “Het ligt in de lijn der verwachting dat Farioli zijn vaste assistenten meeneemt naar Ajax: de Spanjaard Felipe Sanchez Mateos en de Italiaan Daniele Cavalletto.” Ook Dave Vos zou een rol krijgen in de staf van Farioli.

Farioli wordt in Amsterdam de opvolger van interim-trainer John van ’t Schip. Met de ambitieuze Italiaan hoopt Ajax zowel nationaal als internationaal gezien de weg omhoog weer in te zetten.

Volgens VI genoot Farioli de afgelopen weken belangstelling van diverse clubs uit Europa. Zo zou de innovatieve coach hoog op het lijstje staan als opvolger van managers Mauricio Pochettino (Chelsea) en Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion). Ajax wilde daarom per se toeslaan, daar de Amsterdammers ervan overtuigd zijn dat Farioli over een paar jaar niet meer haalbaar zal zijn.

Jelle ten Rouwelaar wordt de keeperstrainer van Ajax, dat verder behoorlijk wat stafleden ziet vertrekken. “Van 't Schip krijgt binnen Ajax een andere rol, zijn assistent Michael Valkanis vertrekt uit Amsterdam, Hedwiges Maduro tekende als hoofdtrainer bij Almere City en ook Saïd Bakkati en Richard Witschge verdwijnen bij het eerste elftal”, aldus Van Duijn, die verwacht dat Farioli snel naar Amsterdam komt om aan zijn klus bij Ajax te beginnen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties