Ajax moet veel, veel meer betalen voor Thiago Almada dan eerder gedacht

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 17:06 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:18

De transfersom die Ajax moet betalen om Thiago Almada binnen te halen ligt bijna twee keer zo hoog als eerder gedacht. Vrijdagochtend meldde Mike Verweij dat de Argentijn voor een bedrag van circa 15 miljoen euro inclusief bonussen op te halen is bij Atlanta United, maar nu stelt The Athletic dat er minimaal 26,7 miljoen euro betaald moet worden om de aanvallende middenvelder in te lijven.

Almada begon zijn carrière bij Vélez Sarsfield in Argentinië. In februari vorig jaar vertrok hij voor 14 miljoen euro naar de MLS, waar hij sindsdien grote indruk maakt. De aanvallend ingestelde middenvelder speelde tot dusver 55 duels voor Atlanta United, waarin hij 16 keer trefzeker was en 17 assists leverde. Zijn prestaties gingen ook niet voorbij aan Lionel Scaloni. De bondscoach van de Argentijnse nationale ploeg haalde hem bij de selectie voor het WK in Qatar, waar hij zes minuten in actie kwam.

Almada vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van 27 miljoen euro, maar Verweij weet dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat hem goedkoper kan ophalen. Inclusief bonussen moet zijn komst voor 15 miljoen euro te realiseren zijn, zo beweerde De Telegraaf. Mislintat heeft louter positieve rapporten ontvangen van het scoutingsapparaat en de technische staf van Ajax. De Raad van Commissarissen zou echter wel een spelbreker kunnen zijn. De komst van de Argentijn is dan ook nog geen uitgemaakte zaak.

The Athletic spreekt dus over een totaal andere transfersom dan De Telegraaf. Volgens het Britse kwaliteitsmedium is Atlanta niet bereid Almada zomaar te laten gaan. De Argentijn werd tenslotte voor circa vijftien miljoen euro overgenomen van Velez Sarsfield en hij maakte sindsdien veel indruk in de MLS. Atlanta wil dat Almada de duurste uitgaande speler ooit wordt.

Het is niet voor het eerst dat de naam van Almada valt in Nederland. Eerder bekeek Feyenoord de mogelijkheid om de aanvallend ingestelde middenvelder naar de top van de Eredivisie te halen. De Rotterdammers zagen in hem de geschikte vervanger van de naar Fenerbahçe vertrokken Sebastian Szymanski, maar kwamen al snel tot de conclusie dat zijn komst niet haalbaar was. De Argentijn heeft nog een contract tot medio 2025 bij Atlanta United.