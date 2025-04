Het is momenteel niet duidelijk of Ajax zijn mogelijke kampioensfeest kan vieren op het Museumplein, meldt AT5. De stadszender weet dat daar tussen 8 en 18 mei het Mahler Festival plaatsvindt, gelijktijdig met de laatste drie speelronden in de Eredivisie.

Dankzij de zege aflopen weekend op PSV (0-2) lijkt het niet langer de vraag of, maar wanneer Ajax kampioen van Nederland wordt. Burgemeester Femke Halsema gaf in een eerder stadium aan dat als het zover komt, zij een voorkeur heeft voor het Museumplein.

Ajax staat momenteel negen punten voor op koploper PSV en met nog zeven speelronden te gaan is het goed mogelijk dat de Amsterdammers hun titel tussen 8 en 18 mei binnenhalen. De ploeg van Francesco Farioli speelt in die periode tegen NEC (11 mei), FC Groningen (14 mei) en FC Twente (18 mei).

Over het algemeen wordt een kampioensfeest gevierd op de dag na het officieel veiligstellen van de landstitel. Halsema én de supporters hebben een voorkeur voor het Museumplein, maar mogelijk moet er noodgedwongen worden uitgeweken naar een andere locatie.

Tijdens de derde editie van het Mahler Festival, de eerste in dertig jaar tijd, worden elf dagen lang meerdere concerten in het Concertgebouw gehouden. De avondconcerten, die allemaal uitverkocht zijn, kunnen ook op het Museumplein worden gevolgd in het zogenoemde Mahler Paviljoen, waar 2.000 mensen kunnen zitten.

AT5 vroeg een woordvoerder van de gemeente naar de mogelijke scenario's. "We volgen Ajax op de voet en ze doen het natuurlijk fantastisch. Dus zonder het te willen jinxen, gaan we natuurlijk niet pas op het allerlaatste moment nadenken over een scenario voor een mogelijke huldiging."

"Zoals altijd bereiden we ons zodra dat nodig is voor en treffen alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn, zodat we snel kunnen schakelen als dat scenario zich voordoet." Op de vraag of het Mahler Festival gecombineerd kan worden met de huldiging van Ajax, moest de woordvoerder het antwoord schuldig blijven.

Een woordvoerder van het Mahler Festival stelt in nauw contact te staan met de gemeente over de organisatie. Alle partijen lijken momenteel baat te hebben bij een kampioensfeest vóór de start van het Mahler Festival. Om dat voor elkaar te krijgen moet Ajax minimaal tien punten voorsprong hebben bij het ingaan van de 32ste speelronde.