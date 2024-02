Ajax moet Henderson mogelijk missen, maar Van 't Schip heeft ook goed nieuws

Jordan Henderson is een twijfelgeval bij Ajax voor het cruciale duel met Bodø/Glimt van donderdagavond, zo bevestigt trainer John van ’t Schip tegenover ESPN. De inzetbaarheid van de 33-jarige Engelsman wordt beoordeeld na de afsluitende training van woensdagavond. Steven Berghuis keert tegen de Noren weer terug in de wedstrijdselectie. “Dat ziet er goed uit”, aldus Van ’t Schip.

“We hebben zometeen nog een training, omdat we vrij kort na de wedstrijd hier naartoe moesten”, begint de trainer van Ajax. “We hebben eigenlijk alleen maar hersteltrainingen gedaan. Er zijn een aantal spelers die we nog even moeten bekijken.”

“Dat (hun inzetbaarheid, red.) ligt aan de training van vanavond (woensdagavond, red.).” Een van hen is Henderson, die zondag tijdens de wedstrijd tegen NEC (2-2) al ‘wat last’ had. Berghuis is er wel weer bij in Noorwegen en kan eventueel weer minuten gaan maken.

Steven Berghuis terug ?

“Het positieve is in ieder geval dat Berghuis weer terug is”, zegt Van ’t Schip. “Hij heeft de afgelopen twee trainingen meegedaan, dus dat ziet er goed uit. Voor de rest is er eigenlijk weinig nieuws te melden.”

Ajax werd vorige week donderdag bij vlagen weggespeeld door Bodø/Glimt, dat na een uur spelen op een 0-2 voorsprong kwam in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers wisten zich echter terug te knokken en stapten dankzij doelpunten van Branco van den Boomen en Berghuis met een 2-2 gelijkspel van het veld.

De wedstrijd in Noorwegen begint donderdagavond om 18:45 uur. De winnaar stoot door naar de achtste finale van de Conference League.

