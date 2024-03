Ajax Legends diep bezorgd: ‘Huidige Ajax zou het heel lastig hebben tegen ons’

De Ajax Legends maken zich ernstige zorgen over de huidige toestand van Ajax, zo blijkt uit een publicatie van de NOS. De Amsterdammers kennen een van de slechtste jaargangen uit de clubhistorie en dat is voor de legends met een Ajax-hart moeilijk te verteren.

Na afloop van het duel tussen de Ajax- en de Liverpool Legends (4-2 verlies) wordt er veel gedold in de catacomben. Maar wanneer de huidige toestand van de Amsterdammers ter sprake komt, maakt de glimlach plaats voor een bezorgde blik.

"Ik denk dat de huidige selectie van Ajax het heel moeilijk zou hebben tegen deze legends", grapt gelegenheidscoach Sjaak Swart, met toch een bezorgde en serieuzere ondertoon. Mister Ajax heeft zich in het verleden al vaker vernietigend uitgesproken over de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat en de manier waarop hij de selectie inrichtte afgelopen zomer. Ook op deze feestelijke benefietwedstrijd, ter ere van de zieke Sven-Göran Eriksson, liet Swart dat niet na.

"We hebben moeite om vijfde te worden. Dat kan echt niet bij Ajax. We hebben twaalf spelers van die meneer uit Duitsland (Mislintat, red.) gehad, dat is echt schandalig." Ook Edgar Davids laat zich fel uit over de toestand in Amsterdam.

Het aantrekken van kwaliteitsspelers en het voeren van gedegen beleid is daarbij het belangrijkst, benadrukt de oud-middenvelder. "Het is beneden alle niveau. Je moet het zo zien: bij een topclub gaat het in fases. Volgend seizoen proberen we weer op een aanvaardbaar niveau te komen."

Met onder anderen Louis van Gaal en Danny Blind in de Raad van Commissarissen en Alex Kroes als kersvers algemeen directeur is de organisatie flink op de schop gegaan in Amsterdam. Voor Davids is het afwachten hoe dat uitpakt.

"Je hebt goede beleidsbepalers nodig en die schijnen er nu te zijn, maar je moet nog wel altijd op het veld presteren. Je kunt straks wel een toptrainer hebben, maar als je materiaal van een te laag niveau is, gaat het hem niet worden."

Jari Litmanen is ook bedroefd over de gang van zaken in Amsterdam. "We weten allemaal wat Ajax betekent en waar de successen in het verleden lagen. Na een heleboel mooie jaren is er een flinke terugslag en dat is schrikken voor alle Ajacieden."

Frank de Boer

De trainerspositie van volgend seizoen is nog altijd vacant bij Ajax. Onlangs beweerde Ruud Gullit dat de naam van Frank de Boer nadrukkelijk rondzingt in Amsterdam. Volgens tweelingbroer Ronald is daar weinig van waar. "Ik heb Frank gesproken en hij heeft daarover geen contact gehad met iemand van Ajax. Dus ik ga er niet vanuit."

Maar hij zou wel een uitermate geschikte kandidaat zijn, denkt hij. "Frank heeft altijd gezegd dat als hij nog een club in Nederland gaat trainen, dat Ajax is. Hij heeft daar eerder laten zien dat hij vier keer kampioen kan worden met een relatief matig elftal. Er staat ook nu niet zo'n geweldig team, dus ik denk dat hij er geschikt voor zou zijn."



