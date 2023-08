Ajax laat een van eerste elf rugnummers open bij begin seizoen 2023/24

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 15:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:46

Ajax heeft de lijst met rugnummers bekendgemaakt voor het seizoen 2023/24. Door het vertrek van aanvoerder Dusan Tadic naar Fenerbahçe is het rugnummer 10 vrijgekomen. Ajax heeft nog geen vervanger aangewezen die het nummer van Tadic overneemt. Daarvoor wordt naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe speler aangetrokken.

Gerónimo Rulli neemt rugnummer 1 over van Maarten Stekelenburg, die is gestopt met zijn loopbaan als doelman. Rulli speelde vanaf zijn winterse komst naar Amsterdam met nummer 12. Verder valt op dat Devyne Rensch het nummer 2 inlijft van de naar Arsenal vertrokken Jurriën Timber, terwijl Jorrel Hato met nummer 3 gaat spelen. Edson Álvarez behoudt voor nu nummer 4, maar gaat vertrekken naar West Ham United.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Carlos Forbs Borges, die van Manchester City overkwam, krijgt nummer 11, dat bij aanvang van vorig seizoen nog in handen was van Antony. De overige nieuwkomers bij Ajax moeten het doen met een hoger rugnummer. Jakov Medic (FC St. Pauli) krijgt 18, Branco van den Boomen (Toulouse) speelt met 21, Benjamin Tahirovic (AS Roma) heeft 38, en de nieuwe doelman Diant Ramaj (Eintracht Frankfurt) krijgt 40 toegewezen. Als eerbetoon aan Johan Cruijff is rugnummer 14 sinds jaar en dag bevroren bij Ajax.

Volledige lijst met rugnummers van Ajax voor het seizoen 2023/24

1. Gerónimo Rulli

2. Devyne Rensch

3. Jorrel Hato

4. Edson Álvarez

5. Owen Wijndal

6. Davy Klaassen

7. Steven Bergwijn

8. Kenneth Taylor

9. Brian Brobbey

11. Carlos Forbs

12. Jay Gorter

13. Ahmetcan Kaplan

17. Anass Salah-Eddine

18. Jakov Medic

19. Jorge Sánchez

20. Mohammed Kudus

21. Branco van den Boomen

22. Remko Pasveer

23. Steven Berghuis

24. Silvano Vos

27. Amourricho van Axel Dongen

28. Kian Fitz-Jim

30. Mohammed Daramy

33. Benjamin Tahirovic

35. Francisco Conceição

40. Diant Ramaj