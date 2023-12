Ajax kruipt naar de top: ‘Maar niet goed genoeg voor de Champions League’

Alfons Groenendijk gelooft niet dat Ajax alsnog kwalificatie voor de poulefase van de Champions League gaat afdwingen dit seizoen. De voormalig speler, assistent en coach van Jong Ajax denkt niet dat de huidige selectie goed genoeg is om in de top drie van de Eredivisie te eindigen. Ajax staat momenteel vijfde, negen punten achter nummer drie AZ.

"Ik acht de huidige selectie van Ajax niet goed genoeg om Champions League te halen", voorspelt Groenendijk zondag in een interview met het Algemeen Dagblad. "Ik geloof er ook niet in. Ajax heeft aan het begin veel te veel punten verspeeld en moet zich maximaal richten op plek vijf. "

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Als je meer kan pakken, moet je zelf bijna alles winnen en hopen dat Twente en/of AZ nog behoorlijk instort." FC Twente heeft net als AZ 33 punten verzameld. De Tukkers startten vrijdag dramatisch tegen Excelsior en stonden zelfs met 0-2 achter. Dankzij een sterke comeback werd alsnog met 4-2 gewonnen.

Het zal lastig worden, maar het is nog steeds mogelijk voor Ajax om een ticket voor de Champions League in de wacht te slepen. "Dat zou, gezien de dramatische start van het seizoen, een wereldprestatie zijn", oordeelt voormalig Ajax-speler Cedric van der Gun. "Ik vraag me echter af of dat realistisch is. Dat heb je namelijk niet echt meer in eigen hand, omdat je afhankelijk bent van Twente en AZ."

Van der Gun snapt dat John van 't Schip in de winterstop graag routine wil toevoegen aan de selectie van Ajax. "Die is welkom, want ik blijf van mening dat je een jong talent als Jorrel Hato niet al met de last van leiderschap moet opzadelen." Groenendijk vindt het aantrekken van ervaren spelers ook geen overbodige luxe.

"Ajax mag nooit tevreden zijn met een zesde of vijfde plek, dus dat is alleen maar goed. Ze moeten immers zo snel mogelijk de aansluiting met de titelkandidaten vinden. Dat is wat iedereen van Ajax gewend is", aldus de voormalig Ajacied, die een voorspelling doet wat betreft de eindrangschikking van Ajax dit seizoen.

"Gezien de hele situatie acht ik plek vijf dit seizoen het hoogste haalbare. De top drie nog bedreigen, ik zie dat ook na de winterstop niet één, twee, drie gebeuren." Ajax sluit de eerste seizoenshelft op 17 december af tegen PEC Zwolle. Na de winterstop volgen nog achttien speelronden in de Eredivisie.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 AZ 15 10 3 2 25 33 4 FC Twente 15 10 3 2 15 33 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 15 6 4 5 3 22 7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 0 21 8 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 9 NEC 15 4 6 5 0 18 10 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 11 Fortuna Sittard 14 4 4 6 -9 16 12 Excelsior 15 3 7 5 -5 16 13 FC Utrecht 15 4 4 7 -9 16 14 Heracles Almelo 14 4 3 7 -13 15 15 RKC Waalwijk 14 4 1 9 -12 13 16 Almere City FC 15 3 4 8 -21 13 17 Vitesse 14 2 2 10 -22 8 18 FC Volendam 15 2 2 11 -23 8

Zie jij Ajax de Champions League halen? Ja Nee Stem Zie jij Ajax de Champions League halen? Ja 47% Nee 53% Totaal aantal stemmen: 261 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties