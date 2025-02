Ajax krijgt aankoop van Sven Mislintat deze transferperiode alweer niet verkocht

Ajax komt deze transferperiode niet meer af van Benjamin Tahirovic, zo weet Ajax-watcher Johan Inan te melden namens het Algemeen Dagblad.

De Bosnische middenvelder werd in de zomer van 2023 door Sven Mislintat naar Ajax gehaald. De voormalig technisch directeur maakte destijds 7,5 miljoen euro over naar AS Roma.

Waar hij in zijn eerste seizoen bij Ajax nog geregeld aan spelen toe kwam, deed Francesco Farioli nauwelijks een beroep op hem. De verdedigende middenvelder kwam pas één Eredivisie-duel in actie.

Ook in de Europa League staat de teller op één gespeelde wedstrijd en de Amsterdamse club had hem dan ook graag uitgezwaaid deze transferperiode.

Toch ziet het er niet naar uit dat dat nog gaat lukken. Eerder toonde onder meer Oxford United en AC Monza interesse in Tahirovic, maar zij wilden hem enkel huren van Ajax.

Een verhuur is echter geen optie. Met de verhuur van Chuba Akpom aan LOSC Lille mag Ajax niet meer spelers verhuren. Het maximale aantal van zes is bereikt.

Tahirovic mag komende zomer alsnog een transfer maken. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij nog een waarde van 3,5 miljoen euro.