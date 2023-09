Ajax kent tegenstanders en wacht pittige groepsfase Europa League

Vrijdag, 1 september 2023 om 13:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:45

Ajax weet welke ploegen het treft in de groepsfase van de Europa League. De Amsterdammers zitten in Groep B en gaan het opnemen tegen Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion en AEK Athene. De groepsfase van de Europa League gaat op donderdag 21 september van start en is donderdag 14 december afgelopen. De finale wordt op 22 mei gespeeld in Dublin.

Ajax plaatste zich donderdag op een lelijke manier voor de groepsfase van de Europa League. De ploeg van trainer Maurice Steijn had de heenwedstrijd tegen Ludogorets al met 1-4 gewonnen, maar legden in de return in Nederland een wanvertoning op de mat. De Bulgaren kwamen duidelijk zonder geloof naar Amsterdam, toch wisten zij de return met 0-1 te winnen. Typerend voor de avond: Ajax schoot geen enkele keer op doel.

Ajax bouwde de afgelopen vijf seizoenen een hoge clubcoëfficiënt op en was daarmee verzekerd van een plek in Pot 1, waardoor titelfavorieten als Liverpool, AS Roma en Bayer Leverkusen ontlopen werden. Ook West Ham United, dat afgelopen seizoen beslag wist te leggen op de Conference League, behoorde tot Pot 1. Ajax is na Liverpool en Roma de club met de hoogste clubcoëfficiënt in de Europa League.

Met Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion en AEK Athene gaat Ajax een loodzware groepsfase van de Europa League tegemoet. Marseille eindigde afgelopen seizoen als derde in de Ligue 1 en strandde in de voorronde van de Champions League. Brighton is de nummer zes van het afgelopen Premier League-seizoen. AEK Athene speelde net als Marseille in de voorronde van de Champions League, maar werd uitgeschakeld door Royal Antwerp.

Groep A

West Ham United

Olympiacos

SC Freiburg

Backa Topola

Groep B

Ajax

Olympique Marseille

Brighton & Hove Albion

AEK Athene

Groep C

Rangers FC

Real Betis

Sparta Praag

Aris Limassol

Groep D

Atalanta

Sporting Portugal

Sturm Graz

Raków

Groep E

Liverpool

LASK

Union Sint-Gillis

Toulouse

Groep F

Villarreal

Stade Rennais

Maccabi Haifa

Panathinaikos

Groep G

AS Roma

Slavia Praag

Sheriff Tiraspol

Servette FC

Groep H

Bayer Leverkusen

FK Qarabag

Molde FK

BK Häcken