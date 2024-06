‘Ajax hoopt Wout Weghorst voor zacht prijsje te kunnen binnenhalen’

Ajax onderzoekt de mogelijkheden om Wout Weghorst voor een gereduceerde prijs over te nemen van Burnley, zo verzekert The Telegraph dinsdag. Het is niet bekend welk bedrag Ajax in gedachten heeft voor de spits die nog ruim een jaar onder contract staat bij de club uit de Championship.

Burnley degradeerde onder Vincent Kompany uit de Premier League en een nieuwe manager is nog niet aangesteld op Turf Moor. De nieuwe coach van the Clarets, die naar verwachting op korte termijn wordt aangesteld, mag beslissen of Weghorst blijft of toestemming krijgt de club te verlaten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

The Telegraph verwacht dat Weghorst Burnley voortijdig gaat verlaten, zeker nu de club niet langer in de Premier League actief is. De boomlange spits tekende in januari 2022 bij de degradant, maar wist nimmer een vaste plaats te veroveren. In 20 optredens wist de Oranje-international slechts 2 keer het net te vinden.

In de afgelopen jaren werd Weghorst verhuurd aan achtereenvolgens Besiktas, Manchester United en TSG Hoffenheim. Een vierde verhuurperiode lijkt geen optie te zijn en met het oog op het contract dat in 2025 afloopt is de verwachting dat Burnely Weghorst zal verkopen.

Ajax

en hetmeldden op 7 juni dat Ajax Weghorst op de korrel heeft. Volgensis de 31-jarige aanvaller voor een 'schappelijke prijs' op te halen in het noordwesten van Engeland.

Journalist Tim van Duijn van Voetbal International bevestigde dat Ajax heeft geïnformeerd bij Burnley naar de diensten van Weghorst. De journalist schreef daarbij dat de rechtspoot een overstap naar Amsterdam wel ziet zitten.

In eerste instantie leek FC Twente goede papieren te hebben om Weghorst terug te halen naar Nederland. De aanvaller, met een transferwaarde van 6 miljoen euro op Transfermarkt, droomt er nog altijd van om een keer uit te komen voor zijn jeugdliefde. Het is mede door de interesse van Ajax twijfelachtig of Weghorst komend seizoen in de Grolsch Veste te bewonderen is.

Oranje

Weghorst is momenteel alleen bezig met het Nederlands elftal. Dankzij zijn late doelpunt als invaller werd zondag met 2-1 gewonnen van Polen in de poulefase van het EK. Vrijdag volgt de tweede groepswedstrijd tegen Frankrijk.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Vind jij Wout Weghorst goed genoeg voor Ajax? Ja Nee Stem Vind jij Wout Weghorst goed genoeg voor Ajax? Ja 59% Nee 41% Totaal aantal stemmen: 314 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties